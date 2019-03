Islamisten und Salafisten im MK: Verfassungsschützer haben Moscheen im Visier

Märkischer Kreis – Gibt es im Märkischen Kreis Personen, die als Islamisten oder Salafisten eingestuft werden müssen? Nach Ansicht des NRW-Verfassungsschutz ja. Ansonsten hält sich die Behörde zurück - auch um mögliche Informanten zu schützen.

Der Verfassungsschutz beobachtet aktuell 109 Moscheen in Nordrhein-Westfalen, die als islamistisch beziehungsweise salafistisch beeinflusst gelten – und zusätzlich 70 salafistisch ausgerichtete Moscheevereine.

Darunter sind auch zwei Moscheen im Märkischen Kreis. Das erklärte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums gegenüber unserer Zeitung.

In welchen Städten des Kreises die Verfassungsschützer derzeit konkret aktiv sind, darüber gibt es aus Düsseldorf keine Auskunft. Hintergrund: Die Moscheen und Moscheevereine sollen nicht wissen, dass sie beobachtet werden.

Hunderte Verfahren gegen Islamisten

Die Erhebung geht auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag zurück. In einer Antwort aus dem Innenministerium heißt es unter anderem, die Zahl der bekannten Anhänger salafistischer Szenen in Nordrhein-Westfalen sei in den zurückliegenden Jahren „stark angestiegen“.

Seehofer verbietet PKK-Gruppen

Experten gehen davon aus, dass bundesweit derzeit mehr als 11.000 salafistische Extremisten aktiv sind.

Lesen Sie auch: IS-Anhängerin kommt zurück nach NRW