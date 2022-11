Iran-Solidaritätsaktion in Lüdenscheid: Das sagen die Organisatorinnen

Von: Leon Malte Cilsik

Weit über 100 Protestler kamen Mitte Oktober zur Mahnwache auf den Rathausplatz. © Jakob Salzmann

Mitte Oktober war es, als auch in Lüdenscheid weit mehr als 100 Protestler ein Zeichen der Solidarität in den Iran sandten. Wir haben mit den Organisatorinnen der Aktion über ihre Motivation und weiteren Pläne gesprochen.

Lüdenscheid – Mitte Oktober war es, als auch in Lüdenscheid weit mehr als 100 Protestler ein Zeichen der Solidarität in den Iran sandten. Bei einer Mahnwache auf dem Rathausplatz richteten sich damals unter anderem zwei Iranerinnen persönlich und per Brief an die Versammelten und 22 Mahnwachen-Teilnehmer ließen sich zum Abschluss die Haare abschneiden, die an die Iranische Botschaft geschickt wurden.

Auch wenn letzteres bislang nicht von Erfolg gekrönt war – die Pakete kamen ungeöffnet zurück – hoffen die Organisatorinnen Sandra Manß und Angelika Linnepe, mit dieser Aktion noch weit mehr Menschen erreicht zu haben, als sie auf dem Rathausplatz anwesend waren. Im Interview mit Malte Cilsik verraten sie, wie es nun in Lüdenscheid weitergehen soll.

Angelika Linnepe (Bündnis gegen Gewalt) und Sandra Manß (rechts) haben die Solidaritätsaktion in Lüdenscheid innerhalb von acht Tagen organisiert. © Malte Cilsik

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie aktuelle Bilder aus dem Iran sehen?

Linnepe: Sie führen mir vor allem meine eigene privilegierte Situation vor Augen. Immerhin hätte ich genauso gut als Frau im Iran geboren werden können und hätte niemals ein solch erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen können, wie es mir in Deutschland möglich war. Verglichen mit den Menschen und speziell Frauen im Iran sind viele unserer Probleme hier Lappalien.



Manß: Auch wenn es zunächst vielleicht abwegig klingt: Neben Trauer und Entrüstung wecken die Bilder in mir auch Hoffnung. Es gab in den vergangenen Jahren schon häufiger Proteste im Iran, die allesamt brutal niedergeschlagen wurden. Doch damals waren es immer einzelne Gruppen, zum Beispiel Frauen oder sozial benachteiligte Personen. Das ist dieses mal anders: Die Protestbewegung speist sich aus allen Geschlechtern, Altersgruppen und sozialen Klassen. Daher hoffe ich, dass es wirklich zu einem Machtwechsel kommen wird.



Welchen Beitrag können Aktionen wie die in Lüdenscheid dazu leisten?

Linnepe: Da sind wir wieder bei unserer privilegierten Situation – das können wir hier in Lüdenscheid kaum beurteilen. Aber wenn die Menschen im Iran sagen, dass ihnen diese Aktionen helfen, ihnen Mut machen, sie auf die Stimmen aus dem Ausland angewiesen sind – und das tun sie – dann sollten wir dem Folge leisten. Immerhin ist es für uns nur ein wenig organisatorischer Aufwand.



Manß: Wir müssen dafür aber nicht unbedingt nur in den Iran schauen. Zu unserer Mahnwache sind auch 20 bis 30 Iranerinnen und Iraner gekommen. Viele von ihnen haben aus Angst vor Konsequenzen für ihre Familienmitglieder zwar nicht öffentlich das Wort erhoben oder wollten auf Bildern zu sehen sein – dennoch waren sie da, haben uns unterstützt und unsere Botschaft direkt in den Iran weitergeleitet. Daher hoffen wir, dass wir mit der Aktion noch weit mehr Menschen erreichen konnten, als an diesem Tag auf dem Rathausplatz waren.



Linnepe: Einzeln bringen Veranstaltungen wie diese vielleicht wenig, aber das Gesamtbild aller Aktionen in Deutschland und auf der Welt ist imposant – und dazu können wir auf jeden Fall einen Beitrag leisten.



Haben sie im Vorfeld mit einer so großen Beteiligung gerechnet?

Linnepe: Nein, wir wussten beispielsweise überhaupt nicht, wie viele Iranerinnen und Iraner in Lüdenscheid und der Umgebung wohnen. Der Kontakt zu unseren Sprechern Shaghayegh und Majid kam kurzfristig über die Kirchengemeinde Oberrahmede zustande. Ohne sie wäre die Aktion wohl nur schwer durchführbar gewesen.



Manß: Auch bei den Haaren waren wir überrascht. Wir hatten im Vorfeld zehn Tüten vorbereitet in dem Glauben, damit wohl mehr als genug zu haben. Dass sich am Ende 22 Personen die Haare abschneiden ließen, hat uns dann natürlich umso mehr gefreut.



Welche Reaktionen haben Sie für die Aktion bekommen?

Manß: Von den Anwesenden auf dem Rathausplatz gab es ausschließlich positive Resonanz, vor allem von den Iranern. Hinterher gab es tatsächlich auch Kritik an der Aktion mit dem Haareschneiden, das spielte sich aber vor allem im Internet ab und hielt sich insgesamt in Grenzen.



Linnepe: Auch ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen. Vor allem hatte ich den Eindruck, dass auch ältere Menschen von der Rede von Shaghayegh gerührt waren, teilweise sogar zu Tränen. Daher hoffe ich, dass wir bei möglichst vielen Menschen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen konnten.



Was passiert nun mit den Haaren, nachdem die iranische Botschaft die Annahme verweigert hat?

Manß: Wir haben vorab damit gerechnet, dass nach der Öffnung einiger Pakete der Rest im Müll landen könnte. Aber dass keines von ihnen auch nur angenommen wurde, ärgert mich sehr. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass es mich in meiner Meinungsfreiheit einschränkt, wenn eine Botschaft Sendungen ablehnen kann, ohne reinzuschauen. Nun haben wir die eingepackten Haar wieder in Lüdenscheid stehen.



Linnepe: Das soll aber nicht so bleiben, die Leute haben auf keinen Fall umsonst gespendet! Wir überlegen derzeit, wie wir vorgehen. Denkbar wäre es, die Haare noch einmal an die Botschaft zu schicken, aber dieses mal gestaffelt und in DIN-A5 Umschlägen. Für anderweitige Vorschläge sind wir aber offen.



Planen Sie bereits die nächste Aktion in Lüdenscheid?

Linnepe: Das kommt auf die Entwicklungen im Iran an. Eine Kundgebung wird es aber wohl nicht noch einmal geben, wenn dann wollen wir einen neuen Impuls geben.



Manß: Konkrete Pläne haben wir noch nicht. Unsere Überlegungen gehen in Richtung einer Lesung oder einer Kino-Veranstaltung – aber auch hier sind wir für Anregungen jederzeit offen.



Was würden Sie sich von unserer Bundesregierung wünschen?

Manß: Aktuell, dass Frau Baerbock die feministische Außenpolitik betreibt, die sie angekündigt hat. Dass sie sich auch auf EU-Ebene dafür einsetzt. Denn auch Deutschland allein kann nur wenig erreichen.



Linnepe: Und sollte das Regime tatsächlich fallen, muss die Rolle und Bildung der Frauen im Iran in den Fokus gerückt werden. Denn der Machtwechsel wäre nur der erste – wenn auch wohl wichtigste – Schritt hin zur Gleichberechtigung. Wenn dann nicht weitere folgen, war alles umsonst.



