Invictus-Games: Stephan Kremer und sein Song fürs deutsche Team

Von: Thomas Machatzke

Stephan Kremer und Emily Manera im Zentrum des Videos „Invictus“ – im Hintergrund weitere Veteranen. Das Video wurde in der Arena in Düsseldorf gedreht und ist auf dem Videoportal Youtube abrufbar. © Youtube

Der Lüdenscheider Stephan Kremer ist vom Reservistenverband der Bundeswehr mit dem Goldenen Igel ausgezeichnet worden. Für die in Kürze in Düsseldorf stattfindenden Invictus-Games hat er den Song für das deutsche Team geschrieben.

Lüdenscheid – „Ein Mensch kann etwas verändern. Er muss nur den Willen dazu haben“, sagt Stephan Kremer und berichtet von seinem Besuch beim Parlamentarischen Abend in Berlin. Der Reservistenverband der Bundeswehr hat ihm dort kürzlich den „Goldenen Igel“, einen Anfang der 90er-Jahre ins Leben gerufenen Medienpreis des Verbandes, verliehen. „Ich wusste von nichts, war gar nicht darauf eingestellt“, sagt Kremer. „Natürlich fühlt man sich geschmeichelt, wenn man für die kameradschaftliche Arbeit so einen Preis bekommt.“



Anschließend durfte Kremer sich an diesem Abend beim Essen auch noch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius austauschen. „Der kleine Junge aus Lüdenscheid, auf einmal neben den Politikern im feinen Anzug! Und die hören sich an, was ich zu sagen habe“, sagt Stephan Kremer und ist dankbar für diese Gelegenheit gewesen. 1000 Euro Preisgeld gab es noch dazu. „Aber das Geld“, sagt Kremer, „das ist mir nicht so wichtig gewesen wie diese Möglichkeit.“



Es war die Möglichkeit, das Leiden und die schlimmen Erfahrungen vieler ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik zu holen: Stephan Kremer ist einer von vielen Veteranen des deutschen Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Der Lüdenscheider hat am Hindukusch viele schlimme Dinge erlebt und leidet seitdem unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) – und therapiert sich in Teilen selbst mit seiner Musik. Künstlername: Mazibora.



Im vergangenen Jahr hat Kremer mit dem Lied „PTBS“ gemeinsam mit der Kölner Sängerin Emily Manera seine traumatischen Afghanistan-Erinnerungen aufgearbeitet. Ein großer Erfolg war dieses Projekt, viel beachtet und viel gelobt. In diesem Jahr nun ist ein weiterer Song dazu gekommen: Invictus. Es ist der Song, der das deutsche Team vom 9. bis zum 16. September bei den Invictus-Games in Düsseldorf begleiten soll. Die Invictus-Games sind ein internationales Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben.

Emily Manera ist auch diesmal wieder für den Refrain dabei gewesen, die Strophen sind Kremers Sprechgesang mit klarer Botschaft. „Unser Song soll die Teams motivieren und ihnen Kraft geben, niemals aufzugeben“, hat Kremer über das Video zum Song auf der Internetplattform YouTube geschrieben.



Stephan Kremer, alias Mazibora, in der Düsseldorfer Arena bei der Arbeit. Der Lüdenscheider hatte einen genauen Plan für den Einsatz der 80 Veteranen fürs Video und setzte diesen Plan akribisch um. © Rode

Auch dieser Song ist ein Song mit einem großen Echo. Es gibt viel Lob und Anerkennung in den Kommentaren im Internet. Antenne Düsseldorf und Radio Andernach haben den Song gespielt, auch 1Live. Radio MK hat es schnell wieder gelassen. „Invictus“ ist keine leichte Kost. Im Video trägt Stephan Kremer ein T-Shirt mit der Aufschrift „Krieg im Kopf“. Der Text fordert den Hörer, zieht ihn in seinen Bann. Es ist ein Text, der Kremers Vergangenheit aufarbeitet.



Nicht nur seine: Während Emily Manera den Refrain anstimmt, marschieren im Video 80 Veteranen – Männer und Frauen – durch die Düsseldorfer Arena, in geschlossener Reihe. Düster und ernst singen sie den Kehrreim: „I am invictus, we are invictus.“ Unbezwungen! Die Veteranen sind dafür aus Berlin, aus Hamburg und München angereist, einer aus Stuttgart. „Veteranen und Angehörige“, sagt Kremer, „dick, dünn, alt, jung, schwarz, weiß – ganz egal, sie alle sind unbezwingbar.“



Der Videodreh hat einen Tag gedauert, fürs Stadiondach gab’s eine gesonderte Drehgenehmigung von der Stadt Düsseldorf. Auf dem Dach über den Dächern der Stadt hat Stephan Kremer die Strophen eingesungen. Es sind beeindruckende Bilder. Die Stadt Düsseldorf hat als Gastgeberstadt für die Invictus Games auch die Kosten für den Videodreh übernommen. Erst war im Gespräch gewesen, dass es die Hymne für die Spiele werden sollte. Nun ist es der Song für die deutsche Mannschaft geworden. Die Invictus-Games sind 2014 von Prinz William ins Leben gerufen worden und haben ihre Zentrale in London. „Da gibt es dann einfach eine Nähe zu britischen Popstars“, sagt Stephan Kremer. Die Hymne ist auf der Insel eingespielt worden.

Stephan Kremer mit dem Goldenen Igel neben Verteidigungsminister des Landes, Boris Pistorius. © Florian Rode

Kremer ist auch so sehr zufrieden: Am 18. April ist der Song online gegangen. Die offizielle Präsentation des Videos gab es bei einem Parlamentarischen Abend in Berlin. Prinz William hatte man dafür live per Video zugeschaltet. „Von der politischen Ebene hat es großes Lob gegeben“, sagt Kremer, der im März zwei Wochen lang ein Praktikum beim SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Arlt gemacht hatte. Arlt hat selbst eine lange Karriere bei den Bundeswehr hinter sich. Mit ihm hat Kremer über das Veteranengesetz diskutieren können. Gehör zu finden, seine Botschaften zu platzieren – die Musik hat dem Lüdenscheider dabei entscheidend geholfen. Nun wird der Song im September seine ganz große Zeit haben, wenn sich Veteranen aus der ganzen Welt in Düsseldorf treffen. Was für eine Vorstellung für den „kleinen Jungen“ aus Lüdenscheid!