Investorenwettbewerb für zwei neue Kitas

Lüdenscheid – Für den Bau von zwei Kindertagesstätten wird die Stadt Lüdenscheid nun jeweils einen Investorenwettbewerb durchführen. Wo die Kitas entstehen und wie viele Gruppen sie haben sollen, lesen Sie hier.

Neu geschaffen werden soll zum einen die Kita „Hintere Parkstraße“ und ein Ersatzneubau der wegen eines massiven Wasserschadens nicht mehr zu sanierenden Kita Lenneteich. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, ist die Verwaltung bereits im Jahr 2018 beauftragt worden, auf dem Gelände des Baugebiets „Hintere Parkstraße“ einen Neubau für eine Kita mit vier Gruppen zu schaffen.



Und nachdem bekannt wurde, dass die drei Gruppen der Kita Lenneteich nach dem Wasserschaden nicht mehr in das Gebäude zurück können, wurde empfohlen, die Kita abzureißen, neu zu bauen und dadurch „möglichst optimale Voraussetzungen zu schaffen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Denn „der Komplettabriss der Kita Lenneteich berührt bei zwei nachträglich erstellten Gebäudeteilen noch Zweckbindungsfristen hinsichtlich der Förderungen durch das Land NRW“. Womöglich könnte eine Verrechnung mit neu geschaffenen Betreuungsplätzen in einer künftigen Fünf-Gruppen-Kita erfolgen, heißt es.



Für den Investorenwettbewerb habe die Stadt laut Vorlage vorerst je eine maximale Kaltmiete in Höhe von 13,5 Euro pro Quadratmeter angesetzt, um überhöhte Preise zu vermeiden.