Investor will Ärztehaus am Bahnhof bauen

Lüdenscheid - Eingangs der Bahnhofsallee soll ein Ärztehaus gebaut werden. In nicht-öffentlicher Sitzung fand nach LN-Informationen die Idee eines Lüdenscheider Investors eine Mehrheit für das Vorhaben.

Wie berichtet, hatte es für die Fläche, auf der die Veranstaltung „Walk the Line“ bereits zweimal über die Bühne gegangen ist und auch am 22. April noch einmal stattfinden wird, eine weitere Option gegeben. Immobilienmakler Roland Rothmann hatte seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen und das Projekt „Südwestfalenhaus“ präsentiert – eine Idee der Brinkschulte Mediengruppe aus Arnsberg.

Unumstritten war das Ärztehaus in der Politik nicht, war zu hören. Es entspreche eigentlich nicht dem Grundgedanken, an der Bahnhofsallee vor allem Bauten anzusiedeln, in denen es um Bildung und Forschung geht. Denn es sei doch von Beginn an das eigentliche Ziel gewesen, am Bahnhof ein Wissenschaftsquartier entstehen zu lassen. Mit der Fachhochschule, der Phänomenta und dem Deutschen Institut für angewandte Lichttechnik (DIAL) sei das zwar der Fall, aber es könne noch mehr sein.