Grundschule Lösenbach: Die Stadt darf nicht auf Schadenersatz hoffen

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Auch in den Spielplatz wurde noch einmal investiert an der Grundschule Lösenbach. Hätte man absehen müssen, dass das Gebäude keine Zukunft hat? © Nougrigat

Energetische Sanierungen und eine Neugestaltung des Schulhofes: An der Grundschule Lösenbach wurde in den vergangenen Jahren mehrfach investiert. Nun steht fest: Das Schulgebäude muss trotzdem abgerissen werden. Hätte man dies absehen können? Und: Kann die Stadt Schadenersatzansprüche geltend machen?

Lüdenscheid – Wenn eine Kommune aufwändig in eine Schule investiert und dann nach vergleichsweise kurzer Zeit feststellt, dass diese Investitionen die Zukunft der Schule nicht gesichert haben, dass das Schulgebäude trotzdem abgerissen und neu gebaut werden soll, dann wirft das Fragen auf.

Schadenersatzansprüche: Chancen stehen schlecht

Die Christdemokraten haben diese Fragen zuletzt zur Grundschule Lösenbach gestellt. Es ist zuvorderst die Frage, ob die Stadt, die für die Schule – in rückwirkender Betrachtung – viel Steuergeld verschwendet hat, an irgendeiner Stelle Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Im November 2022 hatte die CDU in einem Antrag die Rechnungsprüfung der Stadt gebeten, dies zu prüfen. Die Antwort lautet: eher nicht. Das Steuergeld wird sich die Stadt wohl nirgendwo zurückholen können. Zumindest stehen die Chancen dafür schlecht.

Zur Erinnerung: Die 1965 erbaute Schule hatte 2009 energetisch fit gemacht werden sollen für die Zukunft: Energetische Sanierung der Außenfassade einschließlich der Fenster und Dachflächen sowie der Heizungs- und Lüftungstechnik als geförderte Maßnahme des Konjunkturpaketes II. Während der Bauausführung hinsichtlich der Erneuerung der Fassaden und der Fenster wurden 2010 dann die tragenden Stützen freigelegt. Zum Vorschein kam, dass die brandschutztechnische Verkleidung diverser Bauteile nicht der Ursprungs-Baugenehmigung von 1965 entspricht. Da der nachträgliche Einbau notwendiger Brandschutzmaßnahmen nicht möglich war, wurden zur Behebung der Brandschutzmängel auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes des beauftragten Ingenieurbüros vom 23. August 2010 Kompensationsmaßnahmen eingebaut.

Abriss und Neubau der Grundschule vor den Sommerferien beschlossen

2021 dann wurde die Schule im Rahmen eines Förderprogrammes von Bund und Land zum Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung untersucht, um etwaige Erweiterungs- und Umbaumöglichkeiten zu ermitteln. Dabei wurden weitere Mängel an der Baukonstruktion entdeckt. Mit neuen Kosten produzierenden Maßnahmen wurde der Weiterbetrieb bis Sommer 2022 zwar gesichert, dann aber war Schluss, die Grundschüler zogen zur Bismarcksäule um. Nun, kurz vor den Sommerferien wurde der Abriss und Neubau der Grundschule beschlossen.

Hätte man diese Entwicklung abschätzen können? Auch der Spielplatz der Schule war zuletzt noch komplett erneuert worden. Wer ist verantwortlich? „Im Antrag der CDU wird ausgeführt, dass sich ein Schadenersatzanspruch gegen Dritte aus § 823 Absatz 1 BGB ableiten könnte. Fraglich ist, ob ein solcher Anspruch wegen der Erstellung des Brandschutzkonzeptes vom 23. August 2010 überhaupt entstanden ist“, heißt es in der Beurteilung durch die Rechnungsprüfung. Dies setze die Verletzung geschützter Rechtsgüter – Leben, Körper, Gesundheit und Freiheit – voraus.

Das trifft es nicht. Einzig in Betracht kommen könne eine Eigentumsverletzung, jedoch könne auch die nicht angenommen werden. Zwar seien in der konstruktiven Gebäudeplanung auch Anforderungen an den Brandschutz zu berücksichtigen. Das Gebäude sei aber schon vor der Erstellung des Brandschutzkonzeptes nicht in einem mangelfreien Zustand gewesen...“ Die Conclusio: „Ein Schadenersatzanspruch aus § 823 Absatz 1 BGB scheidet daher aus.“

„Etwaige Schadenersatzansprüche sind verjährt.“

Auch einen Schadenersatzanspruch gegenüber den Fachplanern hält die Rechnungsprüfung wohl nicht für durchsetzbar und erläutert die wenig erfolgversprechenden Ansätze im Bericht ausführlich. Und selbst wenn etwas juristisch begründbar wäre, spräche indes noch ein weiterer Aspekt dagegen. Der Bericht stellt eindeutig fest: „Auch wenn der Stadt Lüdenscheid ein solcher Beweis gelingen sollte, wird ein solcher Schadenersatzanspruch nicht durchsetzbar sein. Etwaige Schadenersatzansprüche sind nämlich verjährt.“

Damit ist die Rechnungsprüfung aber noch nicht fertig mit dem leidigen Thema. CDU-Ratsherr Christoph Weiland wies nach Studium des Berichts auf eine Kuriosität hin: Für die 2010 beauftragten Arbeiten wurde laut Bericht erst im August 2014 die Baugenehmigung erteilt. Weiland stellte nun die Anfrage, wie so etwas möglich sein kann. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.