Investition in der Lüdenscheider Altstadt: Aus Capitol-Kinosaal wird Tanzsaal

Von: Susanne Kornau

Das markante Gebäude an prominenter Position in der Oberstadt wird neuer Tanzschul-Standort: Hinter den hohen Fenstern entsteht ein Tanzsaal. © Susanne Kornau

Die Tanzschule S zieht in den traditionsreichen alten Kinostandort des Capitols. Die erste Etage über dem Gastronomiebetrieb steht nun vor einer Grundsanierung.

Lüdenscheid – Das Schuhwerk ist nicht gerade fürs Parkett geeignet, sondern eher für staubbedeckte Bohlen. Aber Marc Tegtmeyer will ausnahmsweise mal nicht tanzen. Trotzdem dürften ihn die nächsten Schritte ziemlich herumwirbeln: Der Lüdenscheider Tanzschul-Betreiber (Tanzschule S / Stadtmüller und Tegtmeyer) hat das Gebäude Wilhelmstraße 56 gekauft, den schon von der Außenwirkung her auffälligen und traditionsreichen alten Kinostandort des Capitols. Die erste Etage über dem Gastronomiebetrieb steht nun vor einer Grundsanierung: Hier soll es künftig Tanzkurse geben.

Man ahnt es schon beim Rundblick unterm Baustrahler: Es wird eine einzigartige Atmosphäre allein schon durch die beachtliche Deckenhöhe von 5,80 Metern, durch die fast raumhohen Fensterreihen, durch die Wandflächen mit ihren unverputzten Ziegeln. Angeborener Charme bekommt Atmosphäre. Marc Tegtmeyer steht mittendrin, ist so begeistert wie gespannt: „Das wird wunder-wunderschön.“

Nach einem Intermezzo als Diskothek und langem Leerstand wird der frühere Kinosaal des Capitols in der Oberstadt nun zum Tanzsaal umgebaut. Susanne Stadtmüller, Marc Tegtmeyer und Anja Söhle (von links) gehen schon mal in Position. 2023 soll die Tanzschule S umziehen. © Cedric Nougrigat

Dort, wo die Lüdenscheider sich einst ins Dunkle drängten, um Wochenschauen und Filme zu sehen, wird’s nun tagsüber lichtdurchflutet und abends akzentbeleuchtet. Er sieht es genau vor sich, testet schon mal die Baustellenbeleuchtung und darf gar nicht laut darüber nachdenken, was die überdimensionalen Fenster nach neuestem energetischen Standard kosten werden. Doch die Choreografie steht, auch wenn wirklich gute Tänzer improvisieren können, je nachdem, wie die Musik spielt.

Umzug schon im nächsten Jahr

Nach einem Intermezzo als Diskothek und langem Leerstand wird die eindrucksvolle Etage nun Schritt für Schritt für ihre neue Aufgabe hergerichtet. Bereits im kommenden Jahr möchte Marc Tegtmeyer mit seinem 21-köpfigen Team von der Humboldtstraße 9 in die Oberstadt ziehen.

Für seine Schülerinnen und Schüler plant er einen nahtlosen Übergang. Für sie läuft alles weiter wie gehabt: Der Tanzschul-Betrieb bleibt in den vertrauten Räumen an der Humboldtstraße, während an der Wilhelmstraße die neuen rund 300 Quadratmeter schön gemacht werden. Irgendwann in den Sommerferien will man umziehen. Der Zeitplan ist dicht.

Beleuchtungsprobe für die Baustelle: Die kommenden Monate gehören den Handwerkern. © Susanne Kornau

Er plant bereits seit Langem. Er kalkuliert genau, spart an der einen und investiert dafür doch an anderer Stelle, er verwirft und hält sich Optionen offen. Architekt und Handwerker sind von hier, alles ist getaktet. 2,4 Kilometer Schläuche für die Fußbodenheizung, Dämmung, Brandschutz, Einbau einer Galerie, Beleuchtung, die Fenster – es macht ihm sichtlich Spaß, endlich nach eigenen Wünschen schalten und walten zu können.

Das war einer der Gründe für den Schritt, der für den Lüdenscheider Unternehmer auch Zukunftssicherung bedeutet. Denn die Räume an der Humboldtstraße, in die die Tanzschule 1998 von der Weststraße gezogen ist, sind ebenfalls in einer alten Fabrik gelegen.

Entscheidung aus Überzeugung

Dort ist Marc Tegtmeyer allerdings nur Mieter, seine Möglichkeiten, die baulichen Gegebenheiten zu verändern – beispielsweise dringend erforderliche Maßnahmen zur Energieeinsparung zu treffen –, sind begrenzt. Am neuen Standort ist das nun anders. An der Energie, die er in sein Traumprojekt steckt, spart er jedenfalls nicht.

Die Sonne geht auf: Marc Tegtmeyer investiert in die Zukunft der Tanzschule. Aber noch bleibt viel zu tun. © Susanne Kornau

Doch noch etwas spielte bei der Entscheidung eine Rolle: Er, der er auch Vorsitzender des Vereins „Wir für Lüdenscheid“ ist, folgt mit dem Umzug seiner Überzeugung und seinem Gefühl. Er sieht großes Potenzial im Standort, freut sich, künftig dazu beisteuern zu können, mehr Frequenz in die dann komplett umgestaltete Oberstadt zu holen.

Das, so erzählt er, würden vor allem Schüler sein, die zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kämen. Mehr Autoverkehr gebe es somit seines Erachtens nicht. Dafür aber mehr Gäste für die etablierte Capitol-Gastronomie unten im Hause sowie für die umliegenden Gaststätten. Auch das sei ein Gewinn für alle Beteiligten, findet er.

Es wird also ein aufregendes neues Jahr, die Vorfreude auf „unser Tanzhaus“ ist spürbar. Zum Glück könnten „Tanzlehrer auf allen Hochzeiten tanzen“ sagt Tegtmeyer und lacht. Aber man merkt schon, dass er seine Baustellenschuhe gerne baldmöglichst wieder an den Nagel hängen möchte – für den Eröffnungswalzer.