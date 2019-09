Polizei ermittelt am Kulturhaus: Männer stoppen "laute Musik" mit Faustschlag

Lüdenscheid - Weil sie sich von zu lauter Musik belästigt fühlten, haben zwei "ältere Jungs" am Lüdenscheider Kulturhaus zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Sie schlugen zu.

Weil er laut Musik hörte, bekam ein 17-Jähriger am Donnerstagabend am Kulturhaus einen Faustschlag. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach eigenen Angaben hielt sich der junge Mann gegen 20.45 Uhr am Kulturhaus auf.

Zwei "ältere Jungs" hätten ihn aufgefordert, die Musik leise zu drehen. Einer habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der Täter trug einen hellen Hoodie und eine Kapuze über dem Kopf. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können (Tel. 02351/90990).

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei unbekannt, welche Musik und welcher Interpret die Aggressionen auslösten. Dies sei nicht Gegenstand der Ermittlungen.