Stadt Lüdenscheid drängt weiter auf tragfähige Lösung für gesamte Region

Internes Papier zum Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid: Rat und andere Bürgermeister außen vor

Von: Thomas Machatzke

Das Papier unterscheidet rechtlich zwischen der Situation im Volmetal (Foto) und auf der Bedarfsumleitung in Lüdenscheid. © Thomas Machatzke

Das Lkw-Durchfahrtsverbot und die viel beschriebene Transparenz in allen Prozessen der A45-Sperrung – sie bleibt trotz eines großen Büros für Kommunikation an der Lennestraße für alle Fragen rund um die Brücke weiterhin rätselhaft.

Lüdenscheid – Jüngstes Beispiel: das Papier zur rechtlichen Einschätzung eines Lkw-Durchfahrtsverbots. Die Stadt räumt auf Anfrage an Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ein, dass ein solches Papier zwar Stadt und Kreis vorliegt, es aber nicht an die Bürgermeister der umliegenden Kommunen, auch nicht an die Mitglieder des Stadtrats verteilt worden ist.

„Es handelt sich um eine Erläuterung zu einem möglichen Lkw-Durchfahrtsverbot, die von unserem Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung mit Unterstützung externer verkehrsrechtlicher Expertise erstellt wurde. Wie angefordert, war das Arbeitspapier zusammen mit einem einordnenden Schreiben an den Märkischen Kreis gerichtet“, stellt die Stadt fest.

Und weiter: „Das Papier wurde Ende November erstellt und Anfang Dezember an den Märkischen Kreis gesendet... Die Stellungnahme des Kreises wurde im Laufe des Januars vom MK an die Bezirksregierung gesendet, um ein mögliches Verbot prüfen und beurteilen zu lassen.“ Aus wessen Feder die externe verkehrsrechtliche Expertise kommt, sagt die Stadt indes nicht.

„Beteiligt wurden verfahrensgemäß Straßen.NRW und die Kreispolizeibehörde“, heißt es weiter, „es handelt sich um eine behördeninterne Kommunikation, die ausschließlich auf dem Dienstweg an die direkt beteiligten Behörden weitergegeben wird. Die betroffenen Nachbarkommunen wurden anlassbezogen zum jeweiligen Sachstand informiert.“ Genauso verhalte es sich mit dem Stadtrat (Informationen in Ausschüssen und Rat).



An der verkehrsrechtlichen Bewertung des Papiers habe sich nichts Grundsätzliches geändert seit Anfang Dezember. Eines aber doch: Die Sichtweise, dass zunächst die ersten zwei Stufen des dreistufigen Modells (Durchfahrtsverbot erst lokal, dann regional und dann auf dem Autobahnnetz ausweisen) durchlaufen werden müssen, bevor die Anordnung eines Durchfahrtsverbotes für den überregionalen Schwerlastverkehr bereits auf der Autobahn erfolgen kann. Die Stufen 1 und 2 sollen nun zusammengeführt werden können. Diese Option habe sich durch vorhandene Messwerte ergeben und eröffne auch die Möglichkeit etwaiger Sperrungen auf Abschnitten der B54 für den überregionalen Schwerlastverkehr.



So weit, so klar. Aber es bleiben auch Fragen offen. Im Papier aus dem November gehen die Experten nicht von Verlagerungseffekten aus („Sollte es wider Erwarten aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände doch zu unerwünschten Verkehrsverlagerungen kommen...“). Bürgermeister Sebastian Wagemeyer aber argumentiert trotzdem seitdem fortwährend mit der Sorge vor Verlagerungseffekten.



Stadt Lüdenscheid drängt weiter auf tragfähige Lösung für gesamte Region

Das Papier nimmt die Stadt zudem mehrfach eindeutig in die Pflicht, eine Anordnung treffen zu müssen, weil Anwohner geschützt werden müssen (nicht können) vor Lärm, diese Anwohner der Bedarfsumleitung sonst gegen die Stadt klagen könnten. Mit anderen Worten: Niemand anders der Stadt Lüdenscheid droht aktuell und ganz akut eine Klage, wenn sie keine Abhilfe schafft.



Dazu steht auch unmissverständlich im Papier, dass die Autobahn GmbH in diesem Fall in Westhofen und Olpe entsprechende Schilder aufstellen werde, was so von der Stadt nicht kommuniziert worden ist. Wagemeyer aber will nicht ohne den Kreis. Die Voraussetzungen bleiben dabei unterschiedlich: Während auf der Bedarfsumleitung bereits erst Tempo 50 und dann Tempo 30 aus Lärmschutzgründen angeordnet worden ist und das Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr der nächste logische Schritt wäre, sind an den Ausweichstrecken (zum Beispiel B54) noch nicht einmal Tempolimits umgesetzt.



Die Stadt bleibt indes dabei, eine „tragfähige Lösung“ für die gesamte Region finden zu wollen. Ein weiträumiges Verbot für den Lkw-Durchgangsverkehr wäre in der Tat die Wunschlösung. Das Papier zum Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr indes gibt diesen Spielraum eigentlich nicht her.