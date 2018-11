Studenten geben neue Impulse

Internationaler Fahrrad-Workshop

+ © Martin Messy Studenten stellten ihre Ideen für einen besseren Radverkehr in Lüdenscheid vor. © Martin Messy

Lüdenscheid - Wie schwer es ist, in Lüdenscheid neue Wege für Fahrradfahrer zu finden, zeigte am Mittwochnachmittag im Ratssaal die Präsentation von rund 20 Studenten. Sie hatten in den vergangenen zwei Tagen im Rahmen eines internationalen Workshops vier Straßenachsen unter die Lupe genommen und auf Fahrradfahr-tauglichkeit überprüft.