Intermodellbau: Jürgen Schindowski baut feinste Modelle aus Papier

Der 61-jährige Jürgen Schindowski aus Lüdenscheid baut Modelle aus Papier. Ein echter Hingucker ist das Modell des Segelschiffs Kruzensztern (ex Padua). Tausende Teile waren nötig, um es in mehreren Jahren Arbeit fertig zu stellen, sagt Schindowski.

Lüdenscheid - In mühsamer Kleinstarbeit und oft über mehrere Jahre entstehen sie aus mehreren tausend Teilen: Der Lüdenscheider Jürgen Schindowski baut Modelle aus Papier.

Diesen Monat wird er vier von ihnen auf der Messe Intermodellbau in Dortmund ausstellen. „Endlich habe ich die Möglichkeit, sie zu präsentieren“, sagt der 61-Jährige stolz.

Seine Leidenschaft für den Modellbau hat schon früh begonnen: Bereits als Kind bastelte er Stücke aus Plastik und Holz. „Das Interesse daran hat nie aufgehört“, sagt Schindowski. Später sei er schließlich zum Papier gewechselt, „auch aus Kostengründen habe ich es ausprobiert – und es hat mir wirklich gut gefallen“.

Massive Modelle federleicht

Auf den ersten Blick ist kaum ersichtlich, dass die massiv erscheinenden Modelle in Wahrheit quasi federleicht sind. Das Modell eines alten Kinderkarussells, das auch Teil der Ausstellung sein wird, dreht sich sogar wie ein richtiges Karussell. „Ich muss noch einmal an der Technik arbeiten, aber dann sollte es funktionieren.“

+ Das Papiermodell einer Eisenbahn wird Teil von Schindowskis Ausstellung auf der Intermodellbau in Dortmund sein. © Mester Außerdem stehen in dem Zimmer das Modell einer Eisenbahn, wohl aus dem Film Lone Ranger, sowie das Modell eines japanischen Kriegsschiffes und des Segelschiffes Kruzensztern ex Padua, erklärt Schindowski.

Viel Fingerfertigkeit gefragt

Bei seiner Arbeit handle es sich bereits um die „großen Modelle“. Dennoch benötigt er für das Zusammensetzen jede Menge Fingerfertigkeit, Pinzetten, Licht und eine Lupe. Denn die Teile sind mitunter nur wenige Millimeter groß.

Derzeit arbeitet er am „Teile-Monster“, wie Schindowski es nennt. „Das Schiff hat 13.400 Teile.“ Mit Acryl-Malstiften passt er die Kanten der Papier-Stückchen an, einige Teile lackiert er auch ganz um. Ein Lieblingsmodell habe er aber nicht: „Ich mache alles gerne, und ich suche mir die Modelle aus, weil sie mir gefallen. Irgendwelche faszinierenden Teile haben sie immer an sich.“

Freude am Interesse anderer

Über die Jahre habe er zahlreiche Stücke weggegeben; seine Ausstellungsmodelle bewahrt er jedoch in einer Vitrine auf: „Anders ist es nicht möglich, sie von Staub frei zu halten.“

Auf die Intermodellbau freue er sich nun besonders. „Ich berate andere generell gerne, wenn sie sich für den Modellbau interessieren und stelle meine Stücke aus. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail (juehen@gmx.de) bei mir melden.“