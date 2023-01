Interesse an einer Wärmepumpe? Verbraucherzentrale lädt zum Vortrag

Teilen

Symbolbild © Silas Stein/dpa/Symbolbild

„Der Klimawandel schreitet voran. Und der Austausch fossiler Heizungssysteme gewinnt zunehmend an Bedeutung“, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale Lüdenscheid. Und weiter: „Im Neubau und in Bestandsgebäuden ist die Wärmepumpe derzeit eine der zukunftssichersten Heizungstechnologien. Für die Wärmepumpe sprechen der steigende Anteil erneuerbarer Energien am deutschlandweiten Strommix und die steigenden Preise für fossile Brennstoffe.“

Lüdenscheid - Welche Vorteile die Wärmepumpe gegenüber herkömmlichen Heiztechnologien hat und wie Verbraucher günstige Fördermöglichkeiten nutzen können, erklärt Helge Pfingst, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, am Mittwoch, 11. Januar, ab 18 Uhr in einem Vortrag in der Stadtbücherei Lüdenscheid, Graf-Engelbert-Platz 6. Die Teilnehmer erhalten außerdem Informationen zur Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe und erfahren, wie Bestandsgebäude (Ein- und Mehrfamilienhäuser) fit gemacht werden können für die Heiztechnologie und damit für die Zukunft.

Nach einem Überblick zu Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen, finanzieller Förderung und der Planung der neuen Heizung, haben Interessierte an diesem Abend auch noch die Möglichkeit, den Energieexperten individuelle Fragen zu stellen.



Eine Anmeldung für den kostenlosen Vortrag der Verbraucherzentrale ist bis zum 11. Januar bei der Stadtbücherei unter der Tel. 0 23 51/17 12 18 oder alternativ per E-Mail an stadtbuecherei@luedenscheid.de möglich.