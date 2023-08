23 junge Tänzerinnen aus ganz Deutschland in Lüdenscheid

In der letzten Ferienwoche veranstaltete die Ballettschule Klüttermann eine Intensiv-Tanzwoche unter der Leitung von Manuela Klüttermann und Prof. Ingo Meichsner von der Folkwang Universität Essen. © Klüttermann

23 junge Tänzerinnen aus ganz Deutschland arbeiteten unter der Leitung von Manuela Klütermann und Prof. Ingo Meichsner bei einer Intensiv-Tanzwoche zusammen.

Lüdenscheid – In der letzten Ferienwoche veranstaltete die Ballettschule Klüttermann eine Intensiv-Tanzwoche. „Wir haben ja bereits 2020 und 2021 für unsere Eleven und Elevinnen eine Sommertanzwoche veranstaltet, da coronabedingt die seit Jahren mit dem Ballett Dortmund stattfindende Sommerakademie ausfallen musste“, sagt Ballettschul-Leiterin Manuela Klüttermann.

Das Ballett Dortmund organisiert seit mehr als zehn Jahren dieses Angebot für angehende Profitänzer und -tänzerinnen und sehr gute Schüler und Schülerinnen aus privaten Ballettschulen. Dieses Jahr musste diese erneut abgesagt werden, und so plante Manuela Klüttermann eine Ersatzveranstaltung, die sie bundesweit bewarb.

Klassische Tanztechnik und die Kunst des Spitzentanzes

So nahmen letztendlich 23 junge Tänzerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet und sogar eine Teilnehmerin aus den Niederlanden teil. Die Ballettschulinhaberin holte sich Professor Ingo Meichsner von der Folkwang Universität Essen an ihre Seite. Der Stundenplan beinhaltete täglich sechs Stunden Tanztraining. Gemeinsam vermittelten die beiden Tanzpädagogen neben der klassischen Tanztechnik auch die Kunst des Spitzentanzes. Darüber hinaus erarbeitete Manuela Klüttermann mit den Tänzerinnen eine Variation aus dem romantischen Ballett Giselle, und Prof. Ingo Meichsner studierte eine zehnminütige Gruppenchoreografie ein. Am Ende eines jeden Tages konnten die Teilnehmerinnen in einer Musical-Dance-Klasse ihre noch verbleibende Energie freisetzen.

In einer Abschlusspräsentation am Samstag demonstrierten die Tänzerinnen ihren Angehörigen das Ergebnis ihrer einwöchigen Arbeit. © Privat

In einer Abschlusspräsentation vergangenen Samstag demonstrierten die Elevinnen ihren angereisten Angehörigen voller Stolz das Ergebnis dieser arbeitsreichen und gewinnbringenden Woche.

„Es war eine sehr harmonische und wunderschöne Woche mit einer Gruppe tanzwütiger Elevinnen, die ihre Leidenschaft für die Tanzkunst mit uns Dozenten geteilt hat. Da macht das Arbeiten sehr viel Spaß“, schwärmt Manuela Klüttermann.