Anja aus Stuttgart gibt Tipps zum Umgang mit Kellnern

+ © Rudewig "selbstauslöser" eröffnet das Herbstfest in der Alten Schule. © Rudewig

Lüdenscheid – Sie sind inzwischen in Lüdenscheid fast schon so etwas wie Stammgäste: „selbstauslöser“, das Improvisationstheater aus Köln, spielt zum Auftakt des Herbstfestes in der Alten Schule am Freitag, 4. Oktober. Los geht das bunte Treiben um 19.30 Uhr, Karten kosten 13 Euro im Vorverkauf ggf. plus Gebühr im LN-Ticketshop und im Klein Oho im Stern-Center und 16 Euro an der Abendkasse.