Frühlingsfest in der Alten Schule

Lüdenscheid - Die schlechte Nachricht vorweg: „Die Veranstaltung Doris Friedmann beim Frühlingsfest muss leider abgesagt werden. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, teilt Thomas Wewers, Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule, mit. Nichtsdestotrotz freut sich das Team auf das Frühlingsfest an diesem Wochenende, das seinem Namen angesichts der Großwetterlage absolut gerecht wird:

Am Samstagabend erwarten sieben Clowns und Duos die Gäste bei der neunten Auflage der „Virtuosität des Unperfekten“ in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule an der Altenaer Straße. Dazu zählen Clown Tic (Arne Beeger) mit seinem Alphorn und einem Koffer, die Handycaps, die inklusiven Splittergruppe vom Konzept integrativer Theaterarbeit, das Duo Artistico, zwei junge Künstler mit Jonglage und speziellen Fähigkeiten, die clowneske Formation „elabö“, Der Tastenmann, Monsieur Momo und Clown Tonto. Der hat an dem Abend seinen Waschtag.

„Wir werden am Samstagabend erstmalig einen Preis verleihen“, macht Thomas Wewers Appetit auf den unperfekten Abend. Das Publikum hat die Qual der Wahl, den Besten unter den abendlichen Acts zu küren. Und ganz nebenbei gibt's auch fürs Publikum einen Preis. Nach der Veranstaltung zahlt jeder, was er will. 12 Euro wären angemessen – findet das Team der Alten Schule.

Am Sonntag spielen ab 15.30 Uhr „Die Clownnixen“ Clowntheater für Kinder und die, die es geblieben sind. Delphine und Almut trainieren schon seit Jahren Wasserballett. Dafür ziehen sie Badeanzug und Badekappe an und bauen sogar ein Meer auf. Einlass ist ab 15.15 Uhr, der Eintritt kostet vier Euro, die Familienkarte für drei Personen zehn Euro.