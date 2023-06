Kostüme, Kuchen, Kunst und Kaffee im MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Ergebnisse des Kostümworkshops können sich sehen lassen. © Schnalke

Es gibt viel zu sehen am Samstagnachmittag in der Alten Schule: Präsentiert werden die Ergebnisse der inklusiven Workshops, in denen sich die Teilnehmer in vielfältig-kreativer Weise mit dem Medium Trickfilm, Kostümen, mit Kunst oder auch mit Musik auseinandergesetzt haben.

Lüdenscheid - Der bunte Nachmittag in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule beginnt am Samstag, 3. Juni, bereits um 13.30 Uhr.

Dann wird die Gastronomie in der Alten Schule geöffnet sein. Gereicht werden Kaffee, Kuchen und Waffeln. Die Ausstellungseröffnung ist um 13.45 Uhr, das Bühnenprogramm beginnt gegen 14.30 Uhr.

Bei freiem Eintritt können sich die Besucher ein Bild von den Ergebnissen der durch die Aktion Mensch geförderten Workshops machen – Ausstellungen, Performances, Tanz, Theater, Musik und Trickfilm. Das Bühnenprogramm dauert eine gute Dreiviertelstunde. Einlass ist ab 14.15 Uhr.

Freier Eintritt in den Bühnensaal

Um das Programm nicht zu stören, ist ab 14.30 Uhr kein Einlass mehr möglich. Die Teilnehmer des Musikworkshops zeigen ihr Können ab 16 Uhr in der Gastronomie, bevor die Veranstaltung gegen 17.30 Uhr ausklingt.