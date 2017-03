Euro-Studio Landgraf zeigt „Kunst“

Lüdenscheid - „Kunst“ nannte Yasmina Reza ihre Komödie, in der drei Männer leidenschaftlich über ebendiese Kunst, Freundschaft und das Leben diskutieren. Das Euro-Studio Landgraf zeigte am Mittwoch im Kulturhaus eine herrlich turbulente Inszenierung dieses Theaterstücks.

„Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten.“ Dieses Diktum von Marie von Ebner-Eschenbach traf die Botschaft dieses Herrenabends der besonderen Art ziemlich genau.

Denn vordergründig handeln die Auseinandersetzungen der drei Freunde von Kunst und ihrem Preis: „Mein Freund Serge hat sich ein weißes Bild mit weißen Streifen gekauft“, spottet Marc und kann den Preis kaum glauben: 200.000 Francs. Yvan, der dritte im Bunde, bemüht sich um Verständnis: „Es ist ein Kunstwerk, hinter dem ein Gedanke steckt.“

Und so kommt ein munterer Austausch zwischen den Dreien über monochrome Malerei, den Kunstmarkt und die Frage „Was ist Kunst und ihr Wert?“ in Gang – und ein Gespräch über Freundschaft. Luc Feit (Serge) gab dabei den kühlen Freund der künstlerischen Moderne, der dafür auch bereit ist, tief in seine gutgefüllte Tasche zu greifen.

Heinrich Schafmeister (Yvan) spielte die verletzliche aufgescheuchte Seele, die charakterschwach, aber herzensgut ihre Gefühle kaum im Zaum halten kann. Leonard Lansink, einstiger Münster-Tatort-Kommissar, ätzte als Marc gegen den abstrusen Kunstkauf und lag mit seinen Ansichten sicherlich nicht weit weg von dem, was die Besucher über dieses weiße Bild mit nicht ganz weißen Streifen denken mochten.

Und so stießen drei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander, was ziemlich viel Spaß machte. Sie kannten sich, sie neckten sich bis auf’s Blut, sie stellten das Ende ihrer Freundschaft fest, und doch war klar: Diese Drei werden Freunde bleiben.