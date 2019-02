Workshop an der Reichwein-Schule: Schüler lernen "Krabat" kennen

Vor der Inszenierung im Kulturhaus

+ © Wi eczorek Die Reichwein-Schüler hatten jede Menge Spaß an dem Theaterworkshop. © Wi eczorek

Lüdenscheid - Zwei Theaterpädagoginnen des Landestheaters Castrop-Rauxel gaben Schülern der 6. Klasse der Adolf-Reichwein-Gesamtschule eine Einführung in das Theaterstück „Krabat“, das die Schulklasse am 13. März im Kulturhaus in der Reihe „Halbstarke“ besuchen wird.