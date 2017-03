Spielmannszug sucht Nachwuchs

Lüdenscheid - Den Musikern im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid macht ihre Musik Spaß. Aber angesichts von im Moment noch 16 aktiven Musikern werde es immer schwieriger, genügend Personen zusammenzubekommen, um beispielsweise einen Schützenumzug zu begleiten, sagt Spielmannszugführer Frank Switala. Im vergangenen Jahr mussten bereits Termine abgesagt werden, weil zu viele Mitglieder verhindert waren.

Es werden daher dringend weitere Mitstreiter an Flöte, Trommel und Lyra gesucht. Willkommen ist jeder, der Freude an Musik hat und immer schon ein Instrument erlernen wollte. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Zurzeit hat der Spielmannszug aktive Musiker im Alter von neun bis 79 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und es entstehen keine Kosten. Denn ein eigenes Instrument muss kein Anfänger mitbringen. Diese werden ebenso wie das Notenmaterial vom Spielmannszug gestellt. Auch Ausbilder gibt es in den eigenen Reihen: Lisa Eckert erteilt den Unterricht an der Flöte, Andreas Töteberg an der Trommel und Frank Switala an der Lyra. Erfahrene Musiker, die sich dem Spielmannszug anschließen möchten, sind genauso willkommen.

Ein unverbindliches Kennenlernen ist jederzeit möglich. Frank Switala weist darauf hin, dass jeder, der sich für eine Mitgliedschaft im Spielmannszug entscheidet, gleichzeitig Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid wird. Geprobt wird immer montags von 19 bis 21 Uhr in der Feuerwache am Dukatenweg. Die Ausbildung findet unmittelbar davor von 18.15 bis 19 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es bei Frank Switala dienstlich unter Tel. 0 23 51 / 78 72 72 30 oder privat unter Tel. 0 23 57 / 60 16 13.