Talbrücke Rahmede

+ © Cedric Nougrigat Ministerpräsident Hendrik Wüst bei seinem zweiten Besuch in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Eine Kleine Anfrage von Gordan Dudas und die Reaktion der Staatskanzlei: Die Fotos zum ersten Wüst-Besuch in Lüdenscheid sind nun „öffentlich zugänglich“.

Lüdenscheid – Mit einer Kleinen Anfrage zum ersten, seinerzeit inoffiziellen Besuch von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Lüdenscheid hatte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas an den Landtagspräsidenten gewandt und unter anderem gefragt, weshalb die Fotos vom Wüst-Besuch am 14. Dezember, die für 663,93 Euro angefertigt worden waren (wir berichteten), weder in der Mediathek noch auf Social-Media-Kanälen des Landes veröffentlicht worden seien (Stand 27. Oktober 2021).



„Die im Zusammenhang des oben genannten Termins vorgenommene fotografische Dokumentation wurde verfügbar gemacht“, heißt es nun in der Beantwortung der Anfrage. Die Bilder wurden also nach der Anfrage öffentlich zugänglich gemacht.



Außerdem hatte Dudas noch folgende drei weitere Fragen gestellt: Welche Einladungen hat Ministerpräsident Wüst seit Dezember 2021 erhalten, um die gesperrte Talbrücke Rahmede zu besuchen? Aus welchen Gründen hat Ministerpräsident Hendrik Wüst die gesperrte A45-Talbrücke Rahmede bislang nicht offiziell besucht? Und: Plant Ministerpräsident Hendrik Wüst, die Rahmedetalbrücke offiziell zu besuchen?



Inoffizieller Wüst-Besuch in Lüdenscheid: Bilder nun verfügbar

Die Stellungnahme ist kurz und knapp: „Grundsätzlich wird keine Auskunft über die an den Ministerpräsidenten gerichteten Terminanfragen gegeben. Ministerpräsident Wüst wird am 5. Dezember Termine in der Region wahrnehmen. Unter anderem sind Gespräche mit von der Sperrung betroffenen Anwohnern und Unternehmern geplant.“

Eine Begründung, weshalb Hendrik Wüst sich so lange in Lüdenscheid nicht der Öffentlichkeit gestellt hat, bleibt Nathanael Liminski, Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf, schuldig.