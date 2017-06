Innerhalb weniger Minuten: Überfälle auf zwei Frauen

Lüdenscheid - Innerhalb weniger Minuten wurden am Montag zwei Frauen Opfer dreister Handtaschendiebstähle. Möglicherweise handelt es sich bei beiden Überfällen um denselben Täter.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 81-jährige Lüdenscheiderin um kurz nach 13 Uhr zu Fuß auf der Philippstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31 rannte ihr in hohem Tempo ein unbekannter Mann entgegen. Der Mann entriss der Frau im Vorbeilaufen die Handtasche und stieß sie zu Boden. Dann floh er in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße und lief in Richtung Sauerfelder Straße davon. Die 81-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Täter war männlich, Anfang 20, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hatte leichten Bartwuchs, trug einen grauen Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf sowie eine graue kurze Hose und Sportschuhe.

Nur wenige Minuten später, gegen 13.10 Uhr, ging eine 64 Jahre alte Passantin über den Gehweg der Hochstraße aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Richtung Eduardstraße. An der Tunnelmündung musste sie bei Rot stehenbleiben. In diesem Moment entriss ihr ein Unbekannter von hinten die Handtasche und lief damit über die Fahrbahn und die Eduardstraße hinauf.

In diesem Fall blieb die Frau unverletzt. Der Täter war nach Angaben der Frau ebenfalls etwa 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank, hatte lange dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Die Polizei prüft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun Zusammenhänge zwischen den beiden Raubüberfällen. Wer hat eine der Taten beobachtet? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder zur Identität des Täters machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter Tel. 9 09 90 entgegen.