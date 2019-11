In der Innenstadt wird's weihnachtlich: Die ersten Buden stehen

Rund um die Nordmanntanne entsteht eine Budenstadt mit rund 25 weihnachtlichen Hütten sowie einem Kinderkarussell. Vom 25. November bis 31. Dezember dürfen sich die Besucher einmal mehr auf Holzschmuck und Erzgebirgskunst, einen Schmied und natürlich jede Menge süße und herzhafte Leckereien freuen.

Darüber hinaus wartet in der beheizten Weihnachtsalm ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher, das in einem Flyer veröffentlicht wird. Der Weihnachtsmarkt ist montags bis freitags sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 21 Uhr (Glühweinstand bis 23 Uhr) geöffnet.

An Heiligabend und Silvester ist der Markt bis 14 Uhr geöffnet. Pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes wird auch die Beleuchtung über der Wilhelmstraße in Betrieb gehen. Diese wurde bereits in dieser Woche von Reinhard Frehoff montiert.