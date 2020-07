Klare Kante gegen Kindesmissbrauch und Clankriminalität: Innenminister in Lüdenscheid

Diskussion mit Vertretern von Vereinen und Verbänden

+ © Bettina Görlitzer NRW-Innenminister Herbert Reul war zu Gast in Lüdenscheid. © Bettina Görlitzer

Ein Themenkomplex, der derzeit viele Menschen beschäftigt, wenn es um Innere Sicherheit und die Arbeit der Polizei geht, ist der sexuelle Missbrauch von Kindern. Am Donnerstag nahm dieses Thema einen großen Raum in einem Gespräch mit NRW-Innenminister Herbert Reul ein, zu dem die Lüdenscheider CDU Vertreter von Vereinen, Verbänden und Institutionen in das Restaurant Heerwiese eingeladen hatte.