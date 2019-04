Ideenklau ausgerechnet im "Land der Ideen"?

Lüdenscheid – Peter Sieger ist Geschäftsführer der Lüdenscheider Kommunikationsagentur siegerbrauckmann. Er hat schon viel gesehen und erlebt, aber das noch nicht: dass ein von ihm entwickeltes Buch sozusagen einen unehelichen Zwilling hat.

Was war geschehen? Im Auftrag der Unternehmer-Vereinigung „Sauerland Initiativ“ hatte Siegers Agentur im vergangenen Jahr ein ebenso aufwendig wie ungewöhnlich gestaltetes und produziertes Buch mit dem Titel „Sauerlandität“veröffentlicht. In diesem Buch wurde das Sauerland von prominenten Autoren in allen seinen Facetten dargestellt.

Das Besondere an „Sauerlandität“ ist die Optik. Sein Einband besteht nicht etwa aus Hochglanzpapier, sondern aus unlackierter Graupappe mit einer grün unterlegten Ausstanzung der Sauerland-Silhouette. Dazu kommt eine eher selten angewandte Fadenheftung.

Wesentliche Merkmale nahezu identisch

Umso mehr staunte der gelernte Journalist Peter Sieger, als ihm vor einigen Wochen ein Exemplar des Buches „Welten verbinden“ der von der Deutschen Bank unterstützten Initiative „Land der Ideen“ in die Hände fiel. Dieses Buch aus Berlin war im November vorgestellt worden und präsentiert die 100 Preisträger eines Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte“.

So weit, so gut. Doch die wesentlichen Merkmale des Buches sind – bis auf das (kleinere Format) – mit der Sieger-Publikation zum Verwechseln identisch: unlackierte Graupappe im selben Farbton als Umschlag, eine (in diesem Fall mehrfarbig unterlegte) ausgestanzte Silhouette und offene Fadenheftung.

Peter Sieger schrieb daraufhin am 20. März an „Land der Ideen“: „Wir freuen uns, dass Ihnen unser Buch so gut gefallen hat, dass Sie es als Vorlage ... verwendet haben“. Antwort bekam er neun Tage später von Geschäftsführerin Ute E. Weiland. „Die Publikationen“, schrieb sie, „unterscheiden sich im Gesamteindruck so wesentlich voneinander, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist“. Auch seien „die angewendeten Produktionsverfahren nicht bei jeder Publikation zu finden, aber durchaus Stand der Technik und dem Zeitgeist entsprechend“.

"Das kann eben passieren"

Ute E. Weiland schließt: „Ich finde es schade, dass Sie in Ihrem Schreiben diesen süffisanten Ton anschlagen und uns ‘Ideendiebstahl“ unterstellen.“

„Ideendiebstahl“? Davon hatte Sieger gar nicht geredet. Wohl aber die Lüdenscheider Nachrichten in einer Anfrage an Ute E. Weiland. Deren telefonische Antwort: So eine Duplizität der Erscheinung könne „eben passieren“, und die Fadenheftung sei „eine Trendbindung, die man gerne benutzt“.

Peter Sieger hat seinem Brief an „Land der Ideen“ übrigens noch ein Exemplar der „Sauerlandität“ beigelegt – „vielleicht als Inspiration für die nächste Ausgabe Ihrer Wettbewerbs-Dokumentation“. Man darf gespannt sein auf die nächsten gestalterischen Ideen aus dem „Land der Ideen“.