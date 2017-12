Scholl-Info-Tag für Viertklässler

Lüdenscheid - Das Geschwister-Scholl-Gymnasium lädt alle interessierten Kinder und Eltern der vierten Klassen, für die sich im Sommer die Tür zu einer weiterführenden Schule öffnet, zur Informationsveranstaltung ein, die am Samstag, 13. Januar, von 9.30 bis 12 Uhr stattfindet.

Nach einer Begrüßung in der Aula durchlaufen die Kinder in Gruppen einen Schülerparcours, der an verschiedenen Mitmachstationen einen Einblick in den Unterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium gibt. Begleitet werden sie dabei von älteren Schülern, die im Schulalltag als Lernbetreuer, Lern- und Klassenpaten, Sporthelfer, AG-Leiter und Medienscouts Verantwortung für jüngere Mitschüler übernehmen.

Die Eltern sollen auf einem zweistündigen Rundgang die pädagogischen Vorstellungen der Schule und Schwerpunkte der schulischen Arbeit kennenlernen. Dabei haben sie Gelegenheit, mit Lehrkräften aller Fächer und Scholl-Eltern ins Gespräch zu kommen. Für jüngere Geschwisterkinder ist eine Betreuung organisiert.

Die Schule stellt an diesem Tag ihr differenziertes Förderkonzept vor, für das sie mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde, und informiert darüber, wie sie im Bildungsgang G9 individualisierte Schullaufbahnen möglich macht.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorstellung von Angeboten zur Begabungsförderung für alle Schüler, von individuellen Unterstützungsangeboten, Fördermodulen zur Lernplanung, der digitalen Grundbildung und Berufsorientierung ab Klasse 5 sowie eines breiten Angebots von Arbeitsgemeinschaften.

Weitere Informationen zur Schule und zur Arbeit in der Erprobungsstufe sind auf der Homepage der Schule unter www.gsg-mk.de zu finden.