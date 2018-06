Lüdenscheid - Achtklässler der Schalksmühler Primusschule studieren die Aufgabe auf dem Bildschirm und überlegen, wie sie einen Aufzug programmieren können. Das ist eine der Stationen im Info-Truck des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie (AGV).

Dort informieren sich Schüler und Schülerinnen von weiterführenden Schulen in dieser Woche über gewerblich-technische Berufe, erstmals auch bei Auszubildenden heimischer Firmen. Für die Schüler, die am Donnerstag den Info-Truck des AGV auf dem Sternplatz besuchten, gab es die Informationen über Berufe in der Region aus erster Hand von angehenden Werkzeugmechanikerinnen der Schalksmühler Firma Schnöring und von Verbundstudenten von Kostal in Lüdenscheid.

Erstmals engagieren sich in diesem Jahr die Mitgliedsfirmen des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektro-Industrie (AGV) Lüdenscheid selbst in Verbindung mit dem Info-Truck für die Werbung um Fachkräftenachwuchs. So berichteten Virginia Motschek und Liliana Kokonia (Schnöring) sowie Catherine Blasczyk und Carl Keune (Kostal) über ihren Arbeitsalltag und ihre Berufswahl und erklärten den Schülern die Aufgaben im Truck. Außerdem waren Auszubildende von Gerhardi Kunststofftechnik und der Firma Werner Turck aus Halver im Einsatz.

Für Lutz Klemkov, der gemeinsam mit Claudio Schmickler und Michael Bretthauer den Info-Truck betreut, ist das eine gute Ergänzung zu den Stationen und dem Info-Material, die sie bieten können. Mit den Auszubildenden, die kaum älter seien als sie selbst, sprächen die Schüler auf Augenhöhe und trauten sich vielleicht eher Fragen zu stellen. Der Lüdenscheider AGV gehöre bundesweit zu den ersten, die das Angebot des Info-Trucks auf diese Weise ergänzen.

Aufgrund von technischen Problemen konnten allerdings nicht alle der für diese Woche mit den Schulen geplanten Termine stattfinden. Schüler der Theodor-Heuss-Realschule, der Primusschule Schalksmühle, der Hauptschule Stadtpark, des Bergstadt-Gymnasiums und der Freien Christlichen Schulen besuchten beziehungsweise besuchen heute den Info-Truck.

Sie können an den Stationen ihr eigenes technisches Verständnis testen und Aufgaben, die für die Metall- und Elektro-Industrie typisch sind, lösen. Dazu gibt es Informationen über verschiedene Berufe und die Firmen aus der Region, die Auszubildende suchen.