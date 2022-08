Industriedenkmal verfällt: Lüdenscheider Politik diskutiert über teure Sanierung

Von: Susanne Kornau

Abgeschlossen, überwuchert: Der Bremecker Hammer ist seit Jahren geschlossen. Seine Sanierung steht nicht auf der städtischen Prioritätenliste. © Susanne Kornau

Der Bremecker Hammer braucht dringend Energie. Aber noch vor der Wasserkraft die Willenskraft.

Lüdenscheid - Denn das Industriedenkmal verfällt zusehends, während die Bemühungen um seinen Erhalt seit Jahren nicht über Absichtserklärungen, gelegentliche Ortstermine und Verweis auf notwendige Fördermittel hinausgehen.

Fast auf den Tag genau acht Jahre, nachdem ehrenamtliche Helfer am 18. September 2014 Schäden am Mauerwerk des Schmiedemuseums Bremecker Hammer feststellten, tagt nun der Kulturausschuss am 15. September im Rahmen seiner öffentlichen Sondersitzung ebendort, bevor es im Anschluss im Ratssaal weitergeht. Um 17 Uhr kommen Ausschuss und interessierte Öffentlichkeit an der Brüninghauser Straße 95 zusammen. Viel zu sehen sein wird von der einst reizvollen und gepflegten Anlage nicht: Das Hinweisschild ist überwuchert und beschmiert, die gepflasterten Wege sind zugewachsen, vorm Seiteneingang liegen Sektflaschen, im Hammerteich gedeiht ein Urwald mit mannshohen Herkulesstauden. Es ist, wie es Anlieger ausdrücken, „ein Bild des Jammers“.



„Der Wille ist da“

Konkrete Anfragen der Redaktion zu aktuellem Stand und weiteren Plänen von Anfang August beantwortet die Verwaltung erst nach Wochen mit Hinweis auf die „komplexe Angelegenheit“, bei der „nicht nur ein Fachdienst beteiligt“ sei. Die Erkenntnis bleibt am Ende allgemein. Die Kernaussage von Stadtsprecher Sven Prillwitz lautet: „Der Wille ist da!“



Industriegeschichte



Das Industriedenkmal gilt als „der letzte Zeuge der eisengeschichtlichen Tätigkeit aus vorindustrieller Zeit“ und wird in der Denkmalliste der Stadt als „bedeutendes Zeugnis der heimatlichen Industriegeschichte“ gewertet. Seit 1980 war er Nebenstelle des Stadtmuseums. Er lockte im Jahr bis zu 6000 Besucher aus ganz Deutschland an.



Die Geschichte des Hammers geht laut Denkmalbeschreibung zurück bis ins Jahr 1753; seine aktive Zeit endete erst wenige Jahre vor Beginn der Museumsphase. Wenn die Öfen und Hämmer zu den Schmiedetagen in Betrieb waren, war das besonders reizvoll, doch auch abseits der Schmiedetage bot das Museum einen lohnenswerten Blick in die industrielle Vergangenheit – durch seine ureigene Atmosphäre, die Werkzeugsammlung, Modelle und viele weitere Zeugen schwerer körperlicher Arbeit. Themen wie Schleiferei, Feilenhauerei, Handschmiede, Wagenbau und Hufbeschlag konnten anschaulich, zum Teil praktisch, vermittelt werden. Unter Denkmalschutz steht die Gesamtanlage rund um den eingeschossigen Backsteinbau mit Teich und Nebengebäude.



Andere Prioritäten



Stadtsprecher Sven Prillwitz teilte auf Nachfrage mit, dass der aktuelle Zustand nun von einem Fachmann begutachtet werden müsse. Dazu gehörten Exponate und Gebäude. Bezüglich der Exponate bekräftigte er, dass alles noch vorhanden sei „wie man es kennt“. Sanierungsbedarf aber auch hier: Der Doppelfallhammer sowie die sogenannte Francise-Turbine müssten komplett, anderes zum Teil saniert werden. Die Mechanik in den Zuläufen sei verrostet, der Teich müsse ausgebaggert werden. Ein fachmännisches Angebot für das und mehr „soll relativ zeitnah vorliegen“.



Zu den statisch erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen habe ein Ingenieurbüro eine Kostenschätzung gemacht. Demnach sei es zwingend, die Außenwand zum Hammerteich statisch-konstruktiv zu versteifen. Dazu kämen weitere Sanierungsmaßnahmen, beispielsweise an Fugen und Außenmauern sowie den technischen Gewerken und im Hammerteich selbst. Zur aktuell vorliegenden Kostenschätzung wollte Prillwitz nichts sagen; sie dürfte erst Thema bei der Sitzung des Kulturausschusses werden.



Vorsichtige Kostenschätzungen beliefen sich Anfang 2019 auf rund eine Million Euro. Damals zitierte ein LN-Bericht Ingenieure aus Münster, die kurz nach der Schließung die Wandstärke der Außenmauer als viel zu gering bezeichnet hatten. Sie betrage nur 30 bis 36 Zentimeter statt der statisch erforderlichen 90 Zentimeter. Auch ein erheblicher Sanierungsstau in sonstigen Bereichen (Elektroinstallation, Fenster, Bauteile) steht seitdem fest.



Doch man tat sich immer wieder schwer mit der Beantragung von Fördermitteln, ohne die die notwendigen Arbeiten nicht zu stemmen sind. Anfang 2022 hatte Museumsleiter Dr. Eckhard Trox in einer Kulturausschusssitzung die Prioritäten bekräftigt: Erst Dauerausstellung, dann Bremecker Hammer. Wenigstens der grüne Wall dürfte seine Wandstärke also weiter verdichten.