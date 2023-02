„Wilde Weiber“ dürfen im MK feiern

Von: Jutta Rudewig

In Nannis Kirchhahn darf gefeiert werden - das Team lädt zur Weiberfastnacht ein. © Rolf Vennenbernd

Mit und ohne Verkleidung - die „wilden Weiber“ werden in diesem Jahr in Nannis Kirchhahn feiern können. Das Team hat sich entschlossen, doch einer Weiberfastnachtsparty auszurichten.

Lüdenscheid – Auf vielfachen Gästewunsch, so heißt es aus Nannis Kirchhahn, findet im Kirchhahn zur Altweiberfastnacht am 16. Februar eine Karnevalsparty statt. Nachdem sich mehr als 15 Jahre lang der Fummel-Tummel-Ball bei Dahlmann zur Kult-Veranstaltung in Lüdenscheid entwickelte hatte, wollten Nanni und Jürgen diesen Event eigentlich nicht am Kirchhahn fortführen.



Kurzfristig haben sich die beiden jetzt doch noch entschlossen, eine Light-Version mit dem Namen „Fummel Tummel Party“ anzubieten. Gefeiert wird entweder in der Gaststätte oder bei entsprechender Nachfrage in der Butze, wo mehr als 100 Personen Platz finden.



Für die Musik ist DJ Fabian verantwortlich. „Best of Karneval & Party-Hits“ lautet sein Motto. Kostümierung ist an diesem Abend erwünscht, aber nicht Pflicht.



Einlass ist ab 18 Uhr. Los geht es dann gegen 19 Uhr, das Ende ist offen. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Allerdings ist aus Planungsgründen eine Reservierung unbedingt erforderlich – unter Tel. 0 23 51 / 66 70 958 und info@nannis-kirchhahn.de.



Und auch die Heimfahrt mit dem Taxi sollte kein Problem sein, so die Veranstalter: „Ein Taxi-Unternehmen wird an dem Abend den Kirchhahn anfahren bzw. schickt auf Anfrage so schnell wie es geht einen Wagen.“



Clearwater Revival spielt am Samstag

Das Team aus dem Kirchhahn weist darauf hin, dass es am morgigen Samstag eine Abendkasse geben wird. Auf der Bühne steht als Hauptact die Band Clearwater Revival mit der Musik von CCR und John Fogerty. Als special guest tritt Rust mit dem Neil-Young-Tribute-Konzert auf. Die Musiker, durchweg Profis, um den maltesischen Sänger Joe Mizzi spielen die Songs mit viel Power und Spielfreude, heißt es in der Ankündigung. Die Stärke der Band sei der vielstimmige Gesang. Auch dies garantiere einen Abend mit Southern Rock von CCR und hohem Unterhaltungswert. Als Gast wird Robin Stone mit seinem Bandprojekt Rust Kostproben aus dem Neil Young Tribute-Programm präsentieren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Das Ticket kostet im Vorverkauf 12 Euro plus Gebühr im Kirchhahn und im Klein Oho im Stern-Center sowie im LN-Ticketshop.



An der Abendkasse müssen 15 Euro bezahlt werden.