In Handel und Gastro: Wenn der Kunde selbst kassiert

Von: Leon Malte Cilsik

In der Lüdenscheider Obi-Filiale gibt es neuerdings zwei Selbstbedienungskassen, an denen die Kunden selbst zum Scanner greifen können – so wie hier die stellvertretende Filialleiterin Susanne Pöhlsen. © cilsik

An der Kasse selbst zum Scanner greifen oder das Essen am Terminal bestellen: In Lüdenscheids Einzelhandel und Gastronomie gibt es immer häufiger die Möglichkeit zur Selbstbedienung.

Lüdenscheid – Selbst den Scanner in die Hand nehmen und und den Einkauf abkassieren. Einfach am Terminal bestellen, bezahlen und das fertige Essen wenig später nur noch an der Kasse in Empfang nehmen müssen. In Lüdenscheids Einzelhandel und Gastronomie gibt es immer häufiger die Möglichkeit zur Selbstbedienung. Die Argumente erscheinen nachvollziehbar: Kostendruck, Fachkräftemangel und kürzere Wartezeiten – doch stehen sie einer zentralen Frage gegenüber: Stirbt der Service am Kunden aus?

„Wir haben seit Ende November zwei Selbstbedienungskassen“, sagt Susanne Pöhlsen, stellvertretende Filialleiterin im Lüdenscheider Obi-Markt, und fügt als Begründung an: „Wir wollen mit der Zeit gehen und bei etwaigen Personalengpässen flexibel bleiben.“ An den beiden Selbstbedienungskassen können die Kunden ihre Artikel scannen und anschließend mit EC- oder Kreditkarte bezahlen.

Die Bilanz nach mehr als zwei Monaten: „Wir bekommen sowohl positive als auch negative Rückmeldungen“, sagt Pöhlsen. Die Vorteile eines schnelleren Kassiervorgangs stünden Bedenken im Hinblick auf Mitarbeiterabbau gegenüber. Letztere seien jedoch unbegründet, wie Pöhlsen anfügt: „Wir haben mit den zwei Selbstbedienungskassen nur eine konventionelle Kasse ersetzt.“ Und die dort eingesetzte Kassierkraft werde weiterhin für die Betreuung der beiden neuen Kassen benötigt. „Sie beantwortet Fragen und hilft bei technischen Unklarheiten“, erklärt Pöhlsen. Diese würden häufiger bei älteren Personen auftauchen, welche sich laut der Obi-Mitarbeiterin nichtsdestotrotz regelmäßig an den Selbstbedienungskassen versuchen.

Kundenservice angeblich sogar besser

In den Burger-King- und McDonalds-Filialen der Stadt ergänzen schon seit mehreren Jahren sogenannte Bestellterminals die konventionellen Kassen. „Wir wollten mit den Terminals unseren Kundenservice verbessern und haben damit bislang überwiegend gute Erfahrungen gemacht“, sagt Burger King-Geschäftsführer Thomas Leung. An vier großen Touchscreens können Burger, Pommes und Co ausgewählt und anschließend direkt – beispielsweise mit EC-Karte oder PayPal – oder aber später in bar an der Kasse bezahlt werden.

Das Terminal spuckt anschließend einen Bon mit der Bestellnummer aus, die an der Theke aufleuchtet, sobald das Essen abholbereit ist. „Unsere Gäste nehmen sich deutlich mehr Zeit für ihre Bestellung, wenn sie nicht an der Kasse unter Druck stehen“, sagt Leung. Ein weiterer Nebeneffekt: Früher selten bestellte Produkte würden nun häufiger gegessen. „Mit einem Foto dazu kann man sich auch etwas unter den Namen vorstellen und probiert auch mal etwas Neues aus“, erklärt sich Leung diesen Umstand.

Daniela Duchi, Filialleiterin bei Burger King in Lüdenscheid, demonstriert den Bestell- und Bezahlvorgang an einem der vier Terminals. © cilsik

McDonalds-Bezirksleiterin Renate Geis fügt an, dass die Terminals die Umstellung von vorproduzierter und danach warmgehaltener Ware hin zum Essen on demand ermöglicht habe: „Durch unsere vier Terminals können wir mehr Bestellungen parallel bearbeiten – das erhöht unsere Vorlaufzeit.“ Und laut Geis so auch die Qualität der Bestellung.

Mitarbeiterabbau sei indes auch in der Fast-Food-Branche kein Thema: „Das Bestellvolumen hat sich signifikant erhöht. Teilweise brauchen wir vielleicht einen Mitarbeiter weniger an der Kasse – der wird dann aber in der Küche benötigt“, sagt Thomas Leung. Somit würden die Bestellterminals maximal für eine Verschiebung innerhalb der Personalstruktur sorgen. Durch den nicht mehr vorausgesetzten Kundenkontakt und die damit wegfallende Sprachbarriere würden im Gegenteil sogar Hürden für eine Anstellung wegfallen.

Wartezeiten an den Kassen umgehen

Auch in Supermärkten und Discountern sind die Selbstbedienungskassen immer öfter zu sehen. Beispielsweise führt Netto seit 2017 in ausgewählten Filialen sogenannte Expresskassen ein, an denen Kunden ihre Produkte selbstständig scannen und bezahlen können. In Lüdenscheid lässt sich dies etwa am Vogelberg beobachten. „Kunden sollen so etwaige, oft nicht vermeidbare Wartezeiten an den Kassen umgehen können“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

In den Rewe-Filialen der Bergstadt könnte es schon bald einen ähnlichen „Self-Check-out“ geben: Laut Angaben der für Lüdenscheid zuständigen Rewe-Dortmund e.G. befände sich die Umsetzung eines solchen Konzepts derzeit in der Planungsphase.

Persönliche Bindung als Gegenargument

Dass es hingegen auch anders geht und die Selbstbedienungskassen (noch) kein Muss im Einzelhandel sind, zeigen die Lüdenscheider Edekas. „Natürlich haben wir uns schon mit der Idee beschäftigt, und wenn sich der Personalmangel weiter zuspitzt, könnte das Thema vielleicht auch relevant für uns werden. Bislang haben wir aber keine konkreten Pläne in diese Richtung“, sagt Sebastian Biermann, stellvertretender Filialleiter bei Edeka Preller.

Kai Kantimm, Inhaber des gleichnamigen Edekas in Brügge, verneint noch entschiedener: „Wir möchten in unseren Märkten keine Selfscanning-Kassen betreiben, da wir noch immer eine persönliche Bindung zu unseren Kunden wünschen.“

Auch die Pressestelle von XXXLutz teilte auf Anfrage mit, dass in Lüdenscheid aktuell kein Handlungsbedarf bestehe.