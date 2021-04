In Führerschein-Prüfung im MK: Mann flieht aus dem Raum

Mit falschem Pass zum Tüv

Ein unbekannter Betrüger hat am Montag versucht, in der Tüv-Station am Grebbecker Weg in Lüdenscheid die theoretische Führerschein-Prüfung abzulegen – und einen fremden Pass vorgelegt.