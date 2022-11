In diesen Tagen unverzichtbar: Sozialkaufhaus an neuem Standort

+ © Malte Cilsik Bei der Second-Hand Bekleidung achtet das Traumland auf hohe Qualität. © Malte Cilsik

Am Samstag öffnet das Traumland in Lüdenscheid an neuem Standort. Möbel, Kleidung und Haushaltsgegenstände, „nachhaltig und erschwinglich“ lautet dabei wie immer das Credo des Gebrauchtwarenhauses. Bei der Eröffnung können Kinder sich auf eine ganz besondere Überraschung freuen.

Lüdenscheid – Mehr als ein Jahr ist vergangen, seitdem das Traumland seinen Standort an der Bräuckenstraße verlassen hat. Ein Jahr, in dem das Gebrauchtwarenhaus aber keinesfalls in Vergessenheit geraten, es im Gegenteil sogar schmerzlich vermisst wurde. Das zumindest legen zahlreiche Nachfragen bei Betriebsleiter Klaus Erhardt und sogar unserer Zeitung nahe. Daher könnte der Andrang von Beginn an hoch sein, wenn das Traumland am Samstag um 10 Uhr an der Nottebohmstraße 10 öffnet.

+ Michael Dreiucker (links), Bereichsleiter Perthes-Stiftung, und Betriebsleiter Klaus Erhardt im Traumland – geöffnet ist es montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. © Malte Cilsik

Zur Erinnerung: Die Traumländer sind Gebrauchtwarenhäuser in Trägerschaft der Evangelischen Perthes-Stiftung, wo Langzeitarbeitslose angestellt sind und Menschen mit geringen finanziellen Mitteln Preisnachlässe erhalten. Nach einmaliger Registrierung erhalten diese mit einer Kundenkarte 20 Prozent Rabatt in allen sechs Filialen. Mehr als 1000 wurden davon bereits in Lüdenscheid ausgestellt.



+ Haushaltsgegenstände und Deko gehören ebenfalls zum Sortiment. © Malte Cilsik

„Für den Neustart haben wir ein hochwertiges Sortiment aus unseren anderen Standorten zusammengestellt“, verrät Erhardt. Darunter befänden sich Möbel (Lieferung möglich), Kleidung und Haushaltsgegenstände, „nachhaltig und für jeden erschwinglich“. Besonderes Highlight laut Erhardt: Ein barocker Vitrinenschrank.



+ Auch Kinder können im Traumland fündig werden. © Malte Cilsik

Für das leibliche Wohl wird am Samstag mit Bratwurst und Getränken gesorgt. Jedes Kind erhält zudem eine kleine „vorweihnachtliche Überraschung“. Die Parkplätze an der Nottebohmstraße sind ausgeschildert.



Ab sofort nimmt das Traumland damit auch wieder Sachspenden an. „Brauchbare“ Kleidung, Haushaltsgegenstände und Elektrogeräte können direkt vor Ort abgegeben werden, Möbel auf Anfrage unter Tel. 01 73 /2 65 11 41. Auch Haushaltsauflösungen sind auf diesem Weg möglich.