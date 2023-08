In der Nähe von Wohngebieten: Arbeiten am Hochspannungsnetz 

Enervie Vernetzt

+ © Popovici Enervie Vernetzt lässt noch bis Mitte Dezember Leiterseile, Isolatoren und Armaturen an den Hochspannungsleitungen zwischen Vogelberg und Olpendahl erneuern. © Popovici

Der Netzversorger Enervie Vernetzt lässt Leiterseile, Isolatoren und Armaturen an der Hochspannungsfreileitungstrasse zwischen Vogelberg und Olpendahl erneuern.

Lüdenscheid – Der Netzversorger Enervie Vernetzt hat in der vergangenen Woche mit umfangreichen Seilzugarbeiten an der 110-kV-Hochspannungsfreileitungstrasse vom Umspannwerk Lüdenscheid (Unterm Vogelberg) bis zum Umspannwerk Heerwiese (Im Olpendahl 64) begonnen.

Konkret werden Leiterseile sowie Isolatoren und Armaturen auf insgesamt zwölf Masten der 1970 gebauten Hochspannungstrasse auf einer Gesamtlänge von mehr als drei Kilometern erneuert. Enervie Vernetzt investiert nach eigenen Angaben rund 2,9 Millionen Euro in diese Maßnahme, die zur Sicherung und der Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Stromversorgung in der Region diene. Die Erneuerungsmaßnahme soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Insgesamt installiert Enervie Vernetzt hierbei rund 18,1 Kilometer neue Leiterseile.

Enervie versorgt mehr als 500.000 Einwohner mit Strom

Die Enervie Vernetzt GmbH versorgt in ihrem etwa 1000 Quadratkilometer umfassenden Netzgebiet in Hagen, Herdecke und der Märkischen Region mehr als 500 000 Einwohner in 19 Städten und Gemeinden mit Strom. 27 Umspannwerke dienen als zentrale Einspeiseknotenpunkte im rund 200 Kilometer langen Hochspannungs-Freileitungsnetz auf der 110-Kilovolt (kV) und 220-kV-Ebene.

Die Transformatoren sorgen dafür, dass die Spannung von der Hoch- auf die Mittelspannungsebene von 110 kV (110 000 Volt) auf 10 kV (10 000 Volt) heruntergespannt wird. Über ein engmaschiges Kabelnetz von rund 7700 Kilometern Länge und zahlreiche 10-kV-Stationen gelange der Strom schließlich auf Niederspannungsebene von 400 Volt beziehungsweise 230 Volt zum Endverbraucher.