In der Erlöserkirche: Sören und Wiebke Meyer heiraten

Von: Monika Salzmann

In der Erlöserkirche haben Sören und Wiebke Meyer geheiratet. © Jakob Salzmann

In der Erlöserkirche haben am Samstag Sören und Wiebke Meyer – beide beim CVJM tätig – geheiratet.

Lüdenscheid (NRW) – In der Erlöserkirche in Lüdenscheid gaben sich am Samstag CVJM-Jugendreferent Sören Meyer und Wiebke Meyer (geb. Santen) – beim CVJM Hagen tätig – das Ja-Wort.

In einem festlichen Gottesdienst traute Pfarrer Jürgen Jerosch das Paar. Musikalisch verliehen Andreas Theil am Keyboard und Reinhard Meyer an der Gitarre der Trauung einen feierlichen Rahmen.

Hochzeit in der Erlöserkirche: Eigens komponierte Musik

Eigens für den festlichen Anlass hatte Reinhard Meyer das Lied „Möge Gott euer Freund sein“ komponiert. Durch ein Rosenspalier geleiteten die vielen Gäste das frisch getraute Paar zum Gemeindehaus.

