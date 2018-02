"selbstauslöser" bei Dahlmann

Lüdenscheid - Sie haben beim Herbstfest in der Alten Schule an der Altenaer Straße ihre Visitenkarte abgegeben – nun kommen sie, wie versprochen, zurück in die Bergstadt.

Am Freitag, 2. März, geht das Kölner Improvisationstheater „selbstauslöser“ in die nächste Runde und bildet nach dem Auftritt des Lüdenscheider Zauberers Timothy Thomson am 23. Februar im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße den nächsten Teil der neuen Kooperation der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule und Dahlmann. Beginn des Abends ist um 19.30 Uhr.

Und das Publikum bestimmt, wohin die Reise des Abends geht – ob in Richtung Seifenoper, Krimi, Musical oder in andere Experimente. Das siebenköpfige Schauspielerteam aus der Domstadt bietet Improvisationstheater in einem neuen Format und spielt eine ganze Inszenierung, aufgebaut auf wahllosen Zurufen aus dem Publikum.

Einlass in den Saal ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es bereits bei Dahlmann an der Grabenstraße für 15 Euro im Vorverkauf und für 18 Euro an der Abendkasse.