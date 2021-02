Neue Regel im Impfzentrum MK: Ab sofort Corona-Impfung für Friseure - aber nicht für alle

Termine per E-Mail buchbar

Die Friseure dürfen ab der nächsten Woche wieder Kunden empfangen, gegebenenfalls werden dann schon einige Salonbetreiber geimpft sein - wenn sie auch in vollstationären Einrichtungen tätig sind. Diese Friseure haben nun die höchste Priorität.

In einer Mitteilung von Montag lädt der Märkische Kreis weitere Personengruppen mit höchster Priorität zur Impfterminbuchung ein. Diese Einladung gilt unter anderem Friseure und Fußpfleger, wenn sie regelmäßig in Pflegeheimen oder Krankenhäusern im Einsatz sind.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Auf Nachfrage, ab wann die Regelung gilt, sagte Kreissprecher Hendrik Klein: „Nach meinem Wissen ab sofort.“ Die ersten Impfberechtigten hätten auch schon Termine gebucht.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, können mit zunehmender Impfstoffverfügbarkeit für Menschen unter 65 Jahren weitere Personengruppen in Lüdenscheid geimpft werden, die berufsbedingt regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen arbeiten. Zu den mit höchster Priorität zu impfenden Menschen zählen nun auch diese Gruppen:

Betreuungsrichterinnen- und Betreuungsrichter sowie Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger im Sinne von Betreuungsrechtspflegerinnen und -rechtspfleger

Prüf- und Begutachtungskräfte insbesondere der Medizinischen Dienste

Personal von Hilfsmittel-/Homecare-Diensten und Sanitätshäusern

Fußpflegerinnen und Fußpfleger

Friseurinnen und Friseure

Seelsorgerinnen und Seelsorger

Medizinprodukteberaterinnen und -berater bei der Operationsbegleitung in Krankenhäusern und bei ambulanten Operationen

Personen, die im Rahmen der ambulanten Pflege Begutachtungs- und Prüftätigkeiten ausüben, insbesondere der Medizinischen Dienste.

Mitarbeiter der ambulanten Spezialpflege, zum Beispiel der Stoma- und Wundversorgung, wenn sie patientennah erbracht wird

Heilmittelerbringer in der aufsuchenden ambulanten, häuslichen Pflege

Wer zu diesem Personenkreis gehört, kann sich im Impfzentrum des Märkischen Kreises gegen COVID-19 impfen lassen und erhält per E-Mail (hotline-lsiz@maerkischer-kreis.de) weitere Hinweise zur Buchung der Termine. Anmeldungen über die KVWL-Terminvergabe unter 116117 sind dagegen NICHT möglich.

Um die Berechtigung nachzuweisen, muss zum Impftermin eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder eine Bestätigung der Pflegeeinrichtung vorgelegt werden, in der die jeweilige, regelmäßige Tätigkeit aufgeführt wird. Wer nicht zu dem genannten Personenkreis gehört, wird am Impfzentrum abgewiesen.

Wie der Märkische Kreis mitteilte, werden im Impfzentrum in der Schützenhalle Loh in Lüdenscheid neben der Generation 80plus seit dem 15. Februar auch Personengruppen aus der obersten Priorisierungsstufe geimpft – darunter zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten, Personal von Tagespflegeeinrichtungen sowie Wohngemeinschaften (mit Ausnahme des Personals von Einrichtungen der Eingliederungshilfe) oder Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige in Hospizen und von ambulanten Hospizdiensten. Alle genannten Gruppen erhalten in der Regel den Impfstoff von Astrazeneca.

