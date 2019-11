Impfen oder nicht? Aufklärung in Märkischen Kliniken

Lüdenscheid - Impfen oder nicht impfen? Ein Vortrag in den Märkischen Kliniken will zu diesem emotionalen Thema informieren.

Dr. Holger Frenzke, Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Lüdenscheid, wird im Rahmen eines Vortrags der Reihe „Dienstags in den Märkischen Kliniken“ am Dienstag, 12. November, ab 18 Uhr im Seminarzentrum (Haus 7) des Klinikums Lüdenscheid eine Orientierung in dieser Debatte geben und lädt Eltern und andere Interessierte herzlich ein.

Milliarden Menschen verdanken mittlerweile ihr Leben oder den Erhalt ihrer Gesundheit der Tatsache, dass sie gegen Erkrankungen durch eine Impfung geschützt wurden. Es gibt nur wenig andere so bedeutsame Entdeckungen in der Medizingeschichte, wie die Entwicklung der Impfung.

Dennoch – besonders in Deutschland – werden häufig emotionale Diskussionen darüber geführt, ob Impfungen wirklich erforderlich sind. Gegen welche Erkrankungen gibt es eine Impfung? Wie funktionieren Impfungen überhaupt und welche Erfolge haben sie? Was sind Risiken und Nebenwirkungen von Impfungen? Ist es nicht besser, der Körper macht die Erkrankung auf „natürliche“ Weise durch?

Gerne wird Dr. Frenzke diese und andere Fragen beantworten und das Für und Wider des Impfens abwägen.