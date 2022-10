Impfbus kommt nach Lüdenscheid, Halver, Herscheid und Schalksmühle

Von: Torben Niecke

Teilen

In der nächsten Woche hält der Impfbus wieder in Lüdenscheid, Halver und Schalksmühle. © Gertrud Goldbach

Der von der MVG gestellte Impfbus des Märkischen Kreises steuert in der nächsten Woche vier Stationen an. Bislang sind 22 068 niederschwellige Schutzimpfungen unter anderem in den Bussen und im Impfmobil erfolgt.

Lüdenscheid - Der Impfbus hält in der nächsten Woche an folgenden Stationen:

. Montag, 17. Oktober, Schalksmühle, von 12 bis 16 Uhr, Rathaus, Bahnhofstraße



. Dienstag, 18. Oktober, Herscheid, von 9 bis 13 Uhr, Rewe- Parkplatz, Neuer Weg 12



. Mittwoch, 19. Oktober, Lüdenscheid, von 9 bis 13 Uhr, Sternplatz 1



. Freitag, 21. Oktober, Halver, von 9 bis 13 Uhr, Fachmarktzentrum, Tannenweg 1

Ab sofort sind Impfungen mit den angepassten Impfstoffen von Biontech und Moderna möglich. Geimpft werden alle ab zwölf Jahren mit Comirnaty von Biontech/Pfizer. Eine Auffrischungsimpfung erhalten alle Personen ab zwölf Jahren, drei Monate nach vollständiger Grundimmunisierung mit Comirnaty /BA.1 von Biontech/Pfizer, Comirnaty BA.4/5 von Biontech/Pfizer, Spikevax von Moderna BA.1 ab 30 Jahren. Eine zweite Auffrischungsimpfung wird für folgende Personen empfohlen: ab dem Alter von 60 Jahren mit einem Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfung oder Sars-CoV.2-Infektion, Personen ab zwölf Jahren mit erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung, insbesondere Immunschwäche, Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege (Comirnaty BA.1 von Biontech/Pfizer, Comirnaty BA.4/5 von Biontech/Pfizer, Spikevax von Moderna BA.1 ab 30 Jahren). Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de/corona/impfungen/impfbus.php.