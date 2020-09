Immobilienmakler im "Angriffsmodus": Kensington jetzt auch in Lüdenscheid

Das Immobilien-Franchise-Unternehmen Kensington hat in Lüdenscheid an der Knapper Straße ein Ladenlokal eröffnet.

Lüdenscheid - Das Immobilien-Franchise-Unternehmen Kensington hat in Lüdenscheid an der Knapper Straße ein Ladenlokal eröffnet.

Das Immobilien-Franchise-Unternehmen Kensington hat in Lüdenscheid an der Knapper Straße ein Ladenlokal eröffnet. Das Ziel der Franchisenehmer Ralf Beßler und Jackson Kuschel ist es, zunächst den Bekanntheitsgrad in der Bergstadt zu steigern und den Kundenstamm im Märkischen Kreis zu erweitern.

Dabei liege das Hauptaugenmerk zunächst bei den Privatkunden, erklärt Fatih Akcay, der als Hauptansprechpartner in Lüdenscheid fungiert, neben drei Mitarbeitern vor Ort ist und sich direkt „im Angriffsmodus“ befindet. Neben dem Büro in Lüdenscheid wurde in dieser Woche zudem ein weiterer Showroom in Iserlohn eröffnet.