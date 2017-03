Immer noch keine Plädoyers: Zeuge auf Entlastungskurs

Lüdenscheid - Die Verteidiger des Automatenaufstellers wenden die „Salami-Taktik“ an. In kleinen Schritten, mit immer neuen Beweisanträgen oder wiederholten Vernehmungen von bereits entlassenen Zeugen versuchen sie, die Anklagevorwürfe zu filetieren.

Gegen den anfänglichen Widerstand der Kammer sagt nun doch noch einmal der vorbestrafte Döner-Mann von der Wilhelmstraße aus – und ein weiterer psychiatrischer Gutachter, den Murats Verteidiger beauftragt haben.

Doch vorher verkündet die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen den Beschluss, mit dem die Kammer den neuerlichen Ablehnungsantrag von Murats Verteidigern zurückweist und dies ausführlich begründet. Doch nur die direkt Prozessbeteiligten kriegen mit, warum der Antrag gescheitert ist. Denn sie bekommen eine Abschrift und können so den Worten der Richterin folgen. Was sie vorliest, in einem hastig hingemurmelten Verbalgalopp, erreicht die Öffentlichkeit allenfalls als Geräusch und provoziert fragende Blicke im Zuschauerraum.

Klarer zu verstehen ist da die Aussage des 50 Jahre alten Zeugen, der sich (wir berichteten) per Fax bei Gericht gemeldet hatte und nach seiner ersten Aussage „einige Dinge richtigstellen und ergänzen“ will, wie es heißt. Er gilt als derjenige, der im ehemaligen Café Abantaz am Rathausplatz für Streit, Sachschäden, einen Polizeieinsatz sowie letztlich den Abbruch einer großen Party gesorgt hat – und dafür zunächst 5000 Euro an Murat S. bezahlen sollte und ihn auf 3000 runtergehandelt hat.

Inzwischen bezeichnet der Mann – er hatte kürzlich Gespräche mit Familienangehörigen des Automatenaufstellers – die Geldforderungen gegen ihn nicht mehr als unberechtigt. „Ich war betrunken und wusste nicht mehr, dass ich was kaputt gemacht habe.“ Man habe sich auf einen Schadensersatz von 3000 Euro geeinigt, „und die habe ich bezahlt“. Dass ihn zwei Schläger in einer Zockerhöhle am „Knapp“ verdroschen haben, das weiß er noch, „aber dann kam Murat und hat mich gerettet“.

Die Vorsitzende Richterin erteilt darauf den rechtlichen Hinweis, dass in dieser Sache auch eine Verurteilung wegen einer einfachen Nötigung statt einer räuberischen Erpressung in Betracht kommt.

Weil der vom Gericht beauftragte psychiatrische Sachverständige Dr. Pedro Faustmann weder eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Hauptangeklagten attestiert hat noch seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt befürwortet, haben die Verteidiger von sich aus einen weiteren Gutachter beauftragt. Der Psychiater Dr. Martin Platzek aus Krefeld hat Murat S. mit Besuchserlaubnis der Kammer im Wuppertaler Gefängnis untersucht.

Für ihn sei die Beauftragung durch die Verteidiger ein „absoluter Ausnahmefall“, wie er im Zeugenstand sagt, „sonst arbeite ich nur im Auftrag von Gerichten oder Staatsanwaltschaften“. Aber es habe sich gezeigt, dass bei der ersten Begutachtung des Angeklagten „möglicherweise ein rechtsfreier Raum“ entstanden sei.