Im Wohngebiet im MK: Reifen an mehreren Autos zerstochen

Von: Jan Schmitz, Stefan Herholz

Platte Reifen (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Schock für die Anwohner in einem Wohngebiet unweit der A45-Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord. An mindestens vier Autos wurde die Luft aus den Reifen gelassen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag am Klopstockweg im Stadtteil Dickenberg unweit der A45-Umleitung. Dabei wurden mindestens vier Fahrzeuge beschädig. Vier Fahrer bemerkten am Morgen die zerstochenen Reifen, heißt es im Polizeibericht. Betroffen waren zwei Skodas, ein Ford und ein Dacia. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02351/90990 an die Polizeiwache in Lüdenscheid.

Dort können sich auch Zeugen melden, die bei weiteren Straftaten zur Aufklärung beitragen können. So wurde an der Bushaltestelle „Unterm Asenberg“ an der Altenaer Straße in der Nacht auf Donnerstag fünf Glaswände eines Unterstandes zerstört. Schaden: rund 1200 Euro.

In der selben Nacht sind zudem Unbekannte in das Gemeindezentrum der Kreuzkirche an der Worthstraße eingedrungen. Hinweise, wie er in das Gebäude gelangt ist, gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Es bestehe aber die Vermutung, dass er sich am Abend zuvor im Gebäude hat einschließen lassen. Es wurden diverse Schränke durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, blieb unklar.

