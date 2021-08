TK-Maxx im MK: Mann legt Weste ab - Verdacht fällt auf hochschwangere Frau

Fall in Lüdenscheid

+ © Jakob Salzmann TK-Maxx in Lüdenscheid. © Jakob Salzmann

Unglaublicher Vorfall im TKMaxx in Lüdenscheid: Ein Mann wollte dort eine Jacke anprobieren, kurz darauf rief er die Polizei. Unter Verdacht: eine hochschwangere Frau.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall im TKMaxx-Markt am Rathausplatz in Lüdenscheid am vergangenen Dienstag (3. August). Gegen 12.30 Uhr hielt sich dort ein Ehepaar im ersten Obergeschoss auf. Der Ehegatte - ein 71 Jahre alter Mann aus Halver - probierte in Begleitung seiner Frau diverse Kleidung an.

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Ein Wunsch: Eine neue Jacke. In der Herrenabteilung im TKMaxx griff er zu einer Jacke seiner Wahl. Um das Kleidungsstück anzuprobieren, legte er seine Weste ab. Kurz darauf stellte er fest, dass die Weste mitsamt der Brille und einem Handy Samsung A 20S verschwunden war. Schnell fiel der Verdacht auf die einzige Person, die sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Abteilung befand.

Laut Polizei handelte es sich dabei um eine hochschwangere, etwa 1,80 Meter große Frau. Sie war allerdings vor Ort nicht mehr anzutreffen. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall im TKMaxx in Lüdenscheid. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02351/90990.

Neben Bekleidungsgeschäften wie TKMaxx stellt die Polizei Taschendiebstähle vor allem in Lebensmitteldiscountern fest. Netto, aber auch andere Discounter wie Lidl, Penny oder Aldi sind zudem immer wieder Ziel von Taschendieben. Erst vor einigen Wochen erwischte es eine Aldi-Kundin in einem anderen Markt in Lüdenscheid.

Polizei mahnt zur Vorsicht: Kleine Fehler, die teuer werden

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf. Leider tummeln sich weiter Taschendiebe insbesondere in Discountern. Zuletzt hatte es immer wieder Fälle im Aldi, im Lidl, aber auch im Netto in Lüdenscheid und anderen Städten des MK gegeben, in denen kleine Fehler von den Dieben hart bestraft wurden. Die Diebe selbst kamen meistens davon. Kunden sollten - rät die Polizei - Wertsachen deshalb möglichst dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Außer, wenn man gerade eine neue Jacke anprobiert.