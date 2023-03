67 neue Wohnungen für Lüdenscheid: Lüwo-Großprojekt auf der Kippe 

Wohnstätten

+ © Nougrigat Seit Herbst 2021 sind die Häuser Am Grünewald leergezogen. Wie es weitergeht, ist bisher unklar. © Nougrigat

Nach dem vorläufigen Stopp des Lüwo-Großprojekts Am Grünewald gibt es noch keine konkreten Pläne, wie es jetzt weitergehen könnte.

Lüdenscheid – Nachdem Ende 2021 die alten Häuser leergezogen wurden, hat sich nichts mehr getan bei der Neugestaltung Am Grünewald. Die Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien sowie weitere negative Entwicklungen in der Baubranche hatten dem Großprojekt der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo) den Stecker gezogen. Nun steht aber auch die Frage im Raum, ob das ganze Projekt zu scheitern droht.

Die Frage nach einem möglichen Plan B für die Wohnungen Am Grünewald konnte Lüwo-Chef Joachim Effertz dem Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung der Stadt am Donnerstag nicht konkret beantworten. Nach gegenwärtigem Sachstand sei es so, dass das Zahlenwerk und die Kalkulationen im vor anderthalb Jahren für die Wohnstätten aufgestellten Business-Plan von einer Vielzahl von Ereignissen und Entwicklungen überholt worden seien. Das sei so, weil mittelfristig für Fünfjahreszeiträume geplant werde –zukünftige Folgen von Krisen, Fördermittelstau und Inflation daher nicht vorausgesehen werden konnten.

Eben dies habe nun ebenso den Effekt, dass man das sich damals gesteckte Ziel, dem Erreichen der Klimaneutralität im Bestand bis 2040, mit jetzigem Wissen nicht erreichen werde. „Die Kosten für den Neubau der 67 Wohnungen Am Grünewald wären aktuell in etwa so hoch wie die Sanierung von 230 Bestandswohnungen hin zur Klimaneutralität“, erklärte Effertz. Auch verwies er hinsichtlich der finanziellen Situation der Lüwo auf die Dividende, die der Stadt Lüdenscheid als 99-prozentiger Anteilseignerin der Wohnstätten jährlich zugeführt wird – 2023 und in den kommenden Jahren rund 450 000 Euro.

Worst-Case-Szenario wären sechs Jahre Leerstand

Aber was bedeutet das nun alles für das Bauprojekt Am Grünewald? „Das Erbpachtrecht der Stadt Lüdenscheid für das Grundstück Am Grünewald läuft noch weitere sechs Jahre. Wenn wir vom negativsten Fall ausgehen, dann werden die 67 Wohnungen bis dahin leer stehen“, erklärte Effertz. Wohl aber sei er optimistisch, dass dieses Szenario nicht eintreffe: „Vielleicht stehe ich in fünf Jahren an selber Stelle und kann Ihnen berichten, dass alles ganz anders gekommen ist, als man nach heutigem Ist-Stand sagen konnte“. Man wolle demnächst umplanen beim Projekt Am Grünewald.

Dass das Ganze dann ganz anders ausfallen könnte, als es die ursprüngliche Planung vorsieht, wäre möglich. Joachim Effertz sprach von einer „Pionierzeit, die man aktuell erlebt“ und von dem „technologischen Fortschritt der nächsten Zeit“, der womöglich Veränderungen anstoße. „Wir haben jetzt hier schon so viel Konjunktiv gehört, aber wenn ich das richtig verstehe, haben Sie keinen konkreten Plan, wie es weitergeht“, stellte CDU-Ratsherr Björn Weiß fest.

Er habe den Eindruck, dass sich Lüwo-Chef Effertz Lösungen seitens der Politik erwarte, anstatt mit Zahlen angetreten zu sein. Zwischen den Zeilen sei der Eindruck vermittelt worden, dass man darum bitte, die Auszahlungen an die Stadt für die kommenden Jahre zu stunden. Nur ohne Zahlen, könne man keine Diskussionsgrundlage für so etwas schaffen. Joachim Effertz wies das zurück. Es ginge ihm darum, „den Stein ins Wasser zu werfen“, eine Richtung aufzuzeigen.