Im Loher Wäldchen wird nicht gemäht – aus gutem Grund

Von: Fabian Paffendorf

Unkraut und Wiese wachsen am Loher Wäldchen derzeit ungewohnt hoch – aber nicht grundlos. © Cedric Nougrigat

Die Anwohner sind verärgert, wie es am Loher Wäldchen derzeit aussieht. Aber dass der STL nicht mäht, hat einen guten Grund.

Lüdenscheid – Das Loher Wäldchen sieht derzeit auf den ersten Blick eher ungepflegt aus. Dass das Gras höher steht als gewohnt, dort augenscheinlich schon längere zeit nicht mehr gemäht wurde, ärgert die Anwohner. Allerdings hat der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) auch einen besonderen Grund dafür, vor Ort derzeit weniger oft tätig zu werden. Es geht dabei um die Rettung der Buchen im Wäldchen.

Die Anwohner am Loher Wäldchen sind derzeit etwas ratlos. Die Hundebesitzer unter ihnen sogar ziemlich verärgert. Eine Lüdenscheiderin berichtet der LN-Redaktion gar, dass Gassigehen mit dem Vierbeiner im Bereich des Loher Wäldchens seit einiger Zeit so gut wie nicht mehr möglich sei – obwohl dort Tütenspender zur Kotentsorgung bereitstehen. Weil dort eben „alles zugewuchert ist“, wäre es nur schwer möglich, die Hinterlassenschaften des Hundes wieder einzusammeln. Auch biete der Zustand des Grüns aktuell beste Voraussetzungen dafür, dass sich mehr Zecken als normal an Hundebäuche heften könnten.

Buchen haben unter Trockenperioden stark gelitten

Dass man auf seine Vierbeiner im Loher Wäldchen aktuell besonders achten sollte, bestätigt STL-Chef Andreas Fritz, denn dass es dort zurzeit aussehe, wie es nun mal aussieht, habe den Grund, dass ganz bewusst weniger gemäht werde in bestimmten Bereichen. Konkret gehe es dabei um den Buchenbestand im kleinen Wäldchen zwischen Breslauer Straße und Loher Straße. Die Trockenperioden der vergangenen Jahre hatten den Bäumen stark zugesetzt.

Um einen deshalb schon befürchteten Kahlschlag möglichst zu vermeiden und so viele der Bäume wie nur möglich zu retten, habe man sich laut Andreas Fritz für ein spezielles Vorgehen entschieden. „Die Mähungen wurden bewusst nicht durchgeführt. Hintergrund ist der, dass wir das Grün lange wachsen lassen, um nachher daraus viel Mulch zu erhalten“, sagt Fritz.

Auch habe man die Mäheinsätze deshalb zurückgefahren, um nicht zusätzlich das obere Wurzelwerk der Buchen durch den Einsatz von Mähern übermäßig zu belasten. Allerdings, so kündigt Andreas Fritz an, soll jetzt zeitnah gemäht werden. „Der Grünschnitt wird dann aber nicht aufgeladen werden, sondern bleibt zum Mulchen liegen. Auch werden wir die Buchen darüber hinaus mit einem Spezialdünger versorgen“, sagt Fritz. Man hoffe auf positive Ergebnisse bei diesem „Experiment“, darauf, dass die Buchen sich ein Stück weit erholen würden.

STL bessert rund ums Reservistenhäuschen noch nach

Dass das Loher Wäldchen abseits des Grüns, das zum Mulchen genutzt wird, in jüngerer Zeit bei der Pflege durch den STL vernachlässigt werde, findet Fritz nicht. Und verweist zudem auf den Charakter des Wäldchens, der sich auch bei der Instandhaltung von dem eines Parks beispielsweise unterscheide. Dennoch seien ihm bei einem Ortstermin nun Bereiche auf dem Areal aufgefallen, in denen der STL nachbessern müsse. Explizit der Bereich rund um das Reservistenhäuschen und der Streifen runter zur Loher Straße würden nun Pflegearbeiten erfahren.