Im Krankenwagen und im Klinikum: Mann wird aggressiv gegenüber Helfern

Von: Jan Schmitz

Teilen

Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein Mann wurde gegenüber Rettungskräften aggressiv. Die Polizei beendete das unwürdige Schauspiel - nachdem er behandelt wurde.

Nachdem er kurz nach Mitternacht aus einer Gaststätte in Lüdenscheid herausgeflogen war, legte sich ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen draußen auf der Humboldstraße mit vier oder fünf Männern an. Was der Grund für den Streit war, konnte der erheblich alkoholisierte Mann der Polizei später nicht mehr sagen, wie es im Polizeibericht heißt. Jedenfalls wurde er geschlagen und ging blutüberströmt zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Weil er im Krankenwagen randalierte, begleitete die Polizei den Transport. In der Ambulanz schrie er herum und störte den Betrieb. Als die Polizeibeamten ihn nach seiner Behandlung nach draußen brachten und einen Platzverweis erteilten, bedrohte er die Beamten und beleidigte sie als „Bastarde“. Die Polizeibeamten überwältigten ihn und brachten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam.

Eine Nahbereichsfahndung nach seinen Gegnern an der Kneipe war ohne Ergebnis verlaufen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen.