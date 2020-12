Im Kampf gegen Corona: Ab Montag fahren zusätzliche Schulbusse

+ © Sven Prillwitz Ab Montag, 7. Dezember, werden in Lüdenscheid zusätzlich zu den Bussen der MVG auch fünf Fahrzeuge von drei privaten Busunternehmen im Rahmen eines Schülerspezialverkehrs unterwegs sein. © Sven Prillwitz

Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu bekämpfen, werden ab Montag in Lüdenscheid zusätzliche Busse eingesetzt. Damit soll erreicht werden, dass Schüler auf dem Schulweg besser Abstand halten können und nicht mehr dicht an dicht in den Bussen stehen müssen.