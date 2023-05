Im Herzen Feuerwehrmann: Alt-Bürgermeister Schmidt wird 80

Von: Susanne Kornau

Der Lüdenscheider Alt-Bürgermeister Friedrich-Karl Schmidt vollendet an diesem Samstag sein 80. Lebensjahr. © kornau

Er blickt zufrieden zurück, hat keine Herausforderung gescheut und aus jeder gelernt: Friedrich-Karl „Kalli“ Schmidt.

Lüdenscheid – Apfelbäumchen hat er schon einige gepflanzt. Da hält’s der Optimist mit Luther. Und die Welt ist auch noch nicht untergegangen. Obwohl viele daran arbeiten, was ihm Sorge bereitet. „Aber die Natur richtet alles, und der Mensch ist ein Teil der Natur“, sagt er. Und übt sich in Zuversicht. Die Einstellung hat ihm durchs Leben geholfen, das wahrhaftig nicht immer einfach gewesen ist. Wohl auch deshalb hat er stets den Mut gehabt, Herausforderungen anzunehmen. Geht ein Apfelbäumchen ein, pflanzt man eben ein Neues.

Am Samstag vollendet Friedrich-Karl Schmidt sein 80. Lebensjahr. Eigentlich kein Alter mehr, in dem man noch auf Spitznamen reagiert. Aber „Kalli“ begleitet ihn schon sehr lange, da ist es wohl zu spät, den abzulegen wie gerade seine Ämter und Vereinsmitgliedschaften. Die griffige Kurzform ist in seiner Zeit als Bürgermeister populär geworden. 1999 bis 2004 war das, als er versucht hat, die Stadt auf einen Kurs zu bringen, bei dem „Wer macht’s?“ die entscheidende Frage war und nicht „Wie soll das gehen?“ Längst kommentiert er politische Entwicklungen nicht mehr öffentlich, aber er beobachtet alles genau, macht sich Gedanken. „Leute, die nichts machen, machen nichts falsch,“, sagt er, „aber auch nichts richtig.“

Dass aus „falsch“ etwas Richtiges werden kann, ist eine dieser Lektionen, die ihm die Natur erteilt hat: Als vorm Frost noch schnell ein Bündel Setzlinge in die Erde musste, wurde aus den vier miteinander verwachsenden Obstbäumchen der Kirsch-Birne-Apfel-Pflaume-„Wunderbaum“, jahrelanger Garant für reiche, vielfältige Ernte. So kann’s gehen.

Neugierig und pflichtbewusst, heimatverbunden und reisefreudig

Der Junge aus dem Dorf Hellersen, jüngstes von fünf Geschwistern, wäre gerne Bauer geworden – nicht möglich ohne Land. Also lernte er, was er konnte. Hütete lieber Kühe als Ziegen, setzte Kartoffeln, lenkte Pferd und Wagen. Mit der kaufmännischen Lehre schuf er die Voraussetzung für Aufgaben in der Industrie, hatte die Chance, nach dem Mauerfall am Aufbau Ost mitzuwirken: „Wenn man einem helfen konnte, freute man sich auch darüber.“ Doch, er ist zufrieden.

Seine Frau Renate und Sohn Stefan teilten ihn mit allen Ehrenämtern: Presbyter, Politiker, LSG-Schützenoberst, Stiftungsvorsitzender und immer wieder Feuerwehrmann, dort, wo’s gerade brannte. Seit fast 18 Jahren nimmt er intensiv Anteil am Werden und Gedeihen der beiden Enkel. Es ist ihm wichtig, Werte, Überzeugungen, die Liebe zu Engagement und Ehrenamt einzupflanzen. So, wie es bei ihm war. „Wer etwas will, der findet einen Weg. Und wer etwas nicht will, der findet einen Grund.“

Dass er ein Sturkopp sein kann, eigensinnig und fordernd, das wissen die, die mit ihm zusammengearbeitet haben. „Ich bin nicht der Diplomaten-Typ“, räumt er ein und lacht. Er ist der Macher-Typ, aufgeschlossen, mit ehrlichem Interesse an Menschen, Denkweisen, Veränderungen. Der gläubige Christ hat keine Angst, aber Sorge – wie angesichts des aktuellen Hypes um die Künstliche Intelligenz. Wenn eine Erfindung missbraucht werden konnte, wurde sie es auch. Das ist seine Erfahrung.

Mit 80 Jahren bleibt er neugierig und pflichtbewusst, heimatverbunden und reisefreudig. Mit der ihm eigenen Konsequenz räumt er trotzdem auf und verkündet: „Ich ziehe mich jetzt ganz zurück.“ „Das glaube ich nicht“, sagt die, die ihn am besten kennt, seine Renate. Solange er selbst Wegwerfen so interpretiert, dass er schwungvoll Sonnenblumensamen im weitläufigen Garten verteilt, ist ihr nicht bange. Nun freuen sich beide gemeinsam aufs gelbe Blütenmeer. Es müssen ja nicht immer Apfelbäumchen sein. Es ist nie zu spät, Neues auszuprobieren.