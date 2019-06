Illegales Rennen am XXL-Möbelhaus? Raser bedrängen Opel-Fahrerin im Kreisel

Lüdenscheid – Handelte es sich um ein illegales Autorennen? Dreiste Autofahrer rasten mit hoher Geschwindigkeit im Kreisel am Möbelhaus XXL Lutz Sonneborn. Es kam zur Kollision mit einer unbeteiligten Opel-Fahrerin.

Ausgesprochen dreist verhielten sich am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr gleich mehrere Autofahrer, die einen Unfall im Kreisverkehr bei Sonneborn XXXL auf der Herscheider Landstraße verursachten.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau mit ihrem blauen Opel Corsa aus Lüdenscheid kommend in den Kreisverkehr eingefahren. In diesem Moment näherten sich von rechts aus der untergeordneten Werkshagener Straße mehrere Autos, die mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Kreisel hineinfuhren, obwohl sich die Corsa-Fahrerin dort schon befand.

Nun befanden sich drei Autos im Kreisel nebeneinander. Eines dieser aus der Werkshagener Straße kommenden Autos kollidierte mit dem Opel Corsa. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die geschockte Fahrerin blieb äußerlich unverletzt.

Der zurzeit noch unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Lüdenscheid, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei hofft, dass andere Verkehrsteilnehmer das lebensgefährliche Manöver im Kreisverkehr beobachtet haben: Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02351/ 9 09 90 zu melden.