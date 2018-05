"iJazz" spielt am Donnerstag

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Band „iJazz“ gehört zu den Musikern, die beim Schrottreif-Festival auftreten. Von Donnerstag bis Sonntag findet dieses im Rahmen des Stadtjubiläums auf dem Gelände der AVL-Autoverwertung an der Dammstraße statt.

„iJazz“ spielt am Donnerstagabend ab 20 Uhr, unterstützt von einigen Gastmusikern. Insgesamt versprechen die Veranstalter „ein noch nie dagewesenes Festival mit einem Mix aus Kunst und Musik.“

Am Donnerstag und Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15.30 Uhr gibt es Kunst- und Musik-Workshops, Aktionen und Auftritte verschiedener Musiker – alles unter dem Thema „Nachhaltigkeit“. Unter dem Motto „Gib deinen Schrott bei uns ab – wir machen Kunst daraus“ können ausrangierte Dinge zum Upcyceln mitbracht werden.

Weitere Infos unter http://facebook.de/Schrottreiffestival.