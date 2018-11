iJazz gibt Konzert im Schneckenhaus-Bistro

Lüdenscheid - Jazzfans sind für Samstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Bistro im Schneckenhaus der Turboschnecken, Bräuckenstraße 95, bestens aufgehoben.

An diesem Abend sorgt wieder die Formation iJazz für stilvolle Unterhaltung, während sich die Besucher in der Pause kulinarisch an einem Fingerfood-Buffet stärken können.

Die Zubereitung übernimmt das Team des integrativen Bistro unter der Leitung von Doreen Bieber, bei dem es sich um Mitarbeiter der Märkischen Werkstätten handelt. Darüber hinaus wird Glühwein angeboten.

Die Formation iJazz will in ihrer derzeitigen Besetzung mit Trompeter und Sänger Nicolas Leitgeb, Louisa Sellig (Gesang), Lea Bergen (Gesang), Florian Vogt (Schlagzeug), Michael Vogt (Piano), Dominic Leitgeb (Trompete), Lukas Daum (Bass) sowie dem neuen Gitarristen Daniel Scholl vertreten sein.

Ferner können sich die Zuhörer auf Emily Leitgeb als Gastsängerin freuen. Neben beliebten Weihnachtsliedern, die die Formation auf jazzige Weise umarrangiert und somit zum Teil in einem ganz neuen Licht präsentiert, befinden sich Hits und Klassiker von Jazz bis Pop im Repertoire der beliebten Band.

Tickets (samt Fingerfood) können ab sofort zum Preis von 23 Euro (ermäßigt für Kinder bis 16 Jahren sowie Studenten 20 Euro) im Bistro im Schneckenhaus, im Nagelstudio Beauty Nails in der Lüdenscheider Altstadt sowie über www.ijazz.info erworben werden.