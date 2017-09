Auf Ideensuche im Stadtteil Honsel

Lüdenscheid - Mit den Menschen ins Gespräch kommen, mit offenen Augen durch den Ortsteil laufen und aus Anregungen neue Ideen entwickeln: Mit einem neuen Angebot möchte die Stabsstelle Demografie und Sozialplanung eine besondere Art der Seniorenarbeit im Quartier leisten: Und lädt deshalb zu einem Quartierspaziergang ein.

Im Mittelpunkt bei der Premiere am Mittwoch, 25. Oktober, um 15 Uhr steht dabei der Honsel, denn: „Dieser Stadtteil gehört neben dem Oeneking und dem Bierbaum zu jenen mit dem größten Anteil an Menschen jenseits der 65 Jahre“, weiß Anja Weber von der Stabsstelle. Zugleich fänden sich dort aber auch viele Einrichtungen, die sich bereits im Netzwerk Demenz engagieren und schon jetzt in engem Kontakt mit Senioren stehen. „Sie haben wir mit ins Boot geholt.“ Zugleich betonen die Veranstalter aber auch, dass nicht nur Senioren zu dem Spaziergang eingeladen sind. „Wir möchten mit allen Interessierten ins Gespräch kommen“, betont SPD-Ratsherr Lothar Hellwig.

Und dies soll bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Honsel passieren. Da dieser jedoch so weitläufig ist, hat die Steuerungsgruppe gleich drei Spaziergänge vorgesehen – beginnend am 25. Oktober: „Wir starten an der Kreuzkirche und laufen über kleine Wege vorbei an der Turnhalle des Bergstadt-Gymnasiums bis zum Amalie-Sieveking-Wohnheim. Dabei möchten wir auf den etwa eineinhalb Kilometern gemeinsam die Gegend erkunden, Schwachstellen entdecken und überlegen, welche Angebote in Zukunft für Senioren realisierbar sind“, erläutert Weber weiter. Bei Kaffee und Kuchen soll der Spaziergang mit seiner Ideenfindung dann seinen Abschluss finden. „Denn wir möchten die Wünsche aus der Bevölkerung entgegennehmen, bevor wir etwas angehen.“

Bei einem zweiten Spaziergang im Frühjahr soll dann der Bereich zwischen dem Pflegedienst Mani, Sahle-Wohnen und der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus erkundet werden, kündigt die Steuerungsgruppe an. Zur besseren Planung des Quartiersspaziergangs bittet sie im Vorfeld um Anmeldung – und zwar unter Tel. 17 26 33 oder 17 23 07.